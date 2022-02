‘Doña Cuquita’, viuda de Vicente Fernández, reveló que siente su presencia en la casa

Ciudad de México.- El pasado 17 de febrero se celebró el cumpleaños del “Charro de Huentitán” con una misa y homenaje póstumo en el que acompañaron a la “Doña Cuquita”, viuda de Vicente Fernández, familiares, fans y medios de comunicación, con el propósito de recordarlo y de honrar su legado.

Durante el evento, María del Refugio Abarca, conocida como 'Cuquita' aprovechó las cámaras para enviar un emotivo mensaje con distintos medios de comunicación. Pero, dentro de sus palabras resaltó un tema, que la viuda reveló que todos los días siente su presencia y que lo extraña.

Enseguida acotó que nadie ocupará su lugar, porque lo sigue amando por lo que le envió un mensaje "hasta el cielo". "Felicidades, sí, claro. Felicidades porque aquí estás y ahí estás presente. Le dije: 'Tú nunca te irás de aquí'", expresó.

El pasado 17 de febrero, ‘Don Chente’ hubiera celebrado su cumpleaños 82 años. Foto: Especial.

Como un suceso paranormal, “Doña Cuquita” explicó que todos los días se hace una especie de cruz sobre su cama, motivo por el cual ella llegó a pensar que podría ser una manifestación de su difunto esposo:

Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, a diario. Yo le digo: 'No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar'", aseguró.

Además compartió que este tiempo sin el artista, han sido unos meses difíciles, pues extraña a su marido. "Creo que estoy preparada y los dos meses se me han pasado con tristezas, altibajos, pero ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada, así que yo adelante. Extraño su presencia", aseguró.

María del Refugio Abarca que aún no puede ver cantar a Alejandro junto al Mariachi. Foto: Especial.

Otro punto que llamó la atención de los medios y del público, fue cuando “Doña Cuquita”, viuda de Vicente Fernández, confesó que ha pasado momentos difíciles al ver a su hijo Alejandro cantar junto al Mariachi, ya que le recuerda mucho a “El último rey charro”, por lo que la última vez que asistió a uno de sus ensayos, no aguantó más y decidió retirarse del lugar.

No aguante, yo digo que estoy lista, pero no. Quise ver el show, pero le dije: '¿Sabes qué? No, nada más con verlo ensayar y el mariachi, no estoy lista. Cuando estaba ensayando, no pude, empecé a llorar y me salí", reveló.

