Eddie Murphy firma contrato de exclusividad con Amazon y prepara nuevas películas

California.- Eddie Murphy explotará todo su potencial creativo en la plataforma de Amazon, al firmar un acuerdo para realizar tres películas. Esto después del éxito de “Un Príncipe en Nueva York 2”.

Después de su estreno el 5 de marzo en Amazon Prime Video, la comedia fue la película más streameada de ese fin de semana, con el fin de semana de estreno uno de cualquier otra película en el 2021 a la fecha, y el lugar uno en fin de semana de estreno de cualquier otra película en los últimos 12 meses (después del cierre de cines por COVID).

Una de las películas más vistas de Amazon fue la del Príncipe. FOTO: ESPECIAL

La película también fue la número uno en los rankings semanales de streaming de Nielsen de todo el contenido visto en SVOD.

Eddie es una leyenda frente y detrás de la cámara”, dijo Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios. “Con una genialidad innegable para la comedia y el drama, él consistentemente brinda historias y personajes entretenidos y originales al público alrededor del mundo. No podríamos estar más emocionados en ayudar a continuar esta tradición y dar la bienvenida a Eddie a la familia Amazon”.

Murphy está en una lista muy corta de actores quienes han estelarizado múltiples películas que recaudaron 100 millones de dólares en las últimas tres décadas, desde Beverly Hills Cop hasta Daddy Day Care.

Eddie vuelve con todo a la pantalla. FOTO: ESPECIAL

Eddie Murphy, un actor cotizado

Recientemente interpretó a la legendaria personalidad de la comedia alternativa, Rudy Ray Moore en Dolemite Is My Name en Netflix, una interpretación aclamada por la crítica, así como una nominación al Globo de Oro por Mejor Actor en una Película Musical o Comedia.

Se espera más de Eddie Murphy, FOTO: ESPECIAL

