Eduardo España desmintió que no formara parte de Chespirito, esto tras una publicación que causó el revuelo y que diera por hecho que el actor de 'Vecinos' no formaría parte del mismo.

Hace tiempo, el actor confirmó que fue contactado por un productor para interpretar a Chespirito en su bioserie, pero este 2 de enero su publicación, llamó la atención.

Pero tras la viralización de la noticia, Eduardo España acusó a aquellos medios de provocar la desinformación, y según se infiere, el proyecto sigue listo para que el actor pueda ser el próximo Chespirito.

Increíble la rapidez con la que medios que no investigan antes de armar sus notas ni conocen la ética interpretan comentarios y “suponen”. Lo hacen sin saber a qué proyectos nos referimos. Lamentable que pongan palabras en mi boca"

Lalo España.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre de 2021 el actor de Vecinos narró su interés en darle vida a Roberto Gómez Bolaños, hasta había grabado a los personajes icónicos que representó Roberto.

Lalo fue llamado para hacer las pruebas como Chespirito.

Lalo España se ha mostrado emocionado, pues Chespirito, formó parte de su influencia actoral.

Lalo España ansía ser Chespirito.





