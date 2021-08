México.- Eduardo Yáñez fue el nuevo invitado de Yordi Rosado para su programa de YouTube “La Entrevista con Yordi Rosado”, en donde el actor de “Fuego en la Sangre”, confesó que varias veces estuvo a punto de quitarse la vida.

El artista de 60 años de edad, es mayormente conocido por su carácter impulsivo, que en 2017 lo llevó a protagonizar un escándalo tras golpear a un reportero del programa “El Gordo y la Flaca”.

Ahora, rehabilitado y más tranquilo, charló con Yordi Rosado sobre las terribles consecuencias de su alcoholismo, desde beber loción para afeitar, hasta pensar en acabar con su vida.

Detalló que ese día se encontraba "solo en un departamento en Polanco" cuando dirigió el arma hacia su boca y estuvo a punto de dispararse.

Yo estaba solo […] y terminé baleando las ventanas porque la verdad ya estaba ahí en el momento, entonces me dio rabia y me desquité con las ventanas", recordó.

Aunque no haber llevado a cabo esta cruel decisión siginifica para él un acto de valentía, Yáñez reconoció que en ese momento se sintió un cobarde.

Ahora pienso que fui valiente, en ese momento estaba frustrado, me sentí cobarde porque una de las cosas que también aprendes cuando estás chavo es qué tan valiente eres […] y en ese momento yo me sentí cobarde, no pude concretarlo, pero a través de los años dije: '¡Qué valiente quererme enfrentar a todo", compartió.