Edy Smol revela que padece cáncer y se muestra muy optimista para enfrentarlo

Ciudad de México.- Edgar Smolensky, famoso por su personaje de Edy Smol, recientemente confesó que padece de una enfermedad degenerativa la cual ha tratado con un herbolario quien lo está ayudando a controlar su cáncer.

La periodista Adela Micha entrevistó a Edy, quien mencionó que padece de cáncer de colon, enfermedad que le ha cambiado la vida, pues no sólo le ha dejado huellas en su aspecto físico sino en su interior.

También compartió que nunca ha sido muy fan de los médicos y la medicina en general, motivo por el cual optó por llevar un tratamiento herbolario, pues además de temer por las cirugías y procedimientos invasivos, corría el riesgo de que su cáncer pudiera convertirse en metástasis después de someterse a quimioterapias o cirugías.

El conductor y empresario también dejó ver que él no es el único en su familia que ha pasado por esta terrible enfermedad.

Y explicó que, gracias a esas experiencia previas con su familia, le ayudaron a tomar la decisión de no tratarse con medicina tradicional sino hacerlo por la alternativa.

Resaltó que en un principio no quería hacer pública su enfermedad, pero el motivo por el cual por fin se animó a expresar su padecimiento actual, es porque le gustaría apoyar emocionalmente a las personas que están pasando por algo similar, al compartirles esperanza con su ejemplo de que es posible mantenerse estable a pesar de una noticia tan impactante.

Esto es algo que no me animaba a decir; decía, pero no decía claramente. Si esto le puede ayudar a alguien, si me pueden ver tan lleno de vida, estoy lleno de vida, de amor, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y yo decidí esto”, expresó.