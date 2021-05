México.- Las recientes fotos de Eiza González en su Instagram levantan los rumores de que se quitó los implantes de senos, apostando por un look natural que además promueve la aceptación de los cuerpos sin cirugías.

La actriz mexicana que participó en la película "Godzilla vs. Kong" junto a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y el también mexicano Demian Bichir, contó a la revista Shape que a la edad de 31 años, su madurez le permite aceptarse tal como es.

Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar mi cuerpo este mensaje consistentemente que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable.

En fotos que Eiza ha subido a su Instagram se ve un notable cambio en su apariencia, comparado con fotografías recientes con las de algunos años posando en la alfombra roja.

Hace como cuatro años me fui de viaje con mi novio de entonces y los paparazzi me fotografiaron en la playa. En las fotos se podía ver celulitis en mi pierna, y estaba muy avergonzada.

Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero - que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Me siento como una mujer, Puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca había sentido en mis 20".