VIDEO: Eiza González fue engañada, no podría interpretar a "La Doña"

AM.- Que siempre no va la biopic de María Félix; esta noticia fue tendencia nacional desde ayer debido a que así lo anunciara la exitosa actriz Eiza González en sus redes sociales con ella como protagonista de la "Dona".

Parece que el filme biográfico de María Félix, podría enfrentarse con un grave problema para su realización y hasta consecuencias legales habría.

En entrevista para Ventaneando, el abogado Guillermo Pous señaló que el heredero universal de la legendaria actriz no ha autorizado los derechos para dicha cinta, pues legalmente solo la compañía Pink Tiger Group podrían llevarla a cabo.

Ayer nos enteramos de este aviso que se hace, en donde se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Felix como parte de la producción en una película biográfica, lo cual no tiene absolutamente ninguna clase en ese sentido porque no tiene los derechos, es decir no existe un solo contrato adicional en donde Don Luis haya transmitido o autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde".