‘El Chapo de Sinaloa’ cuestiona dignidad de Chiquis Rivera por enseñar de más

México.- “El Chapo de Sinaloa” criticó que mujeres como Chiquis Rivera enseñen de más para poder vender algún servicio o producto, opinión que le trajo críticas, pero también aplausos.

A través de sus redes sociales, el cantante Ernesto Pérez, mejor conocido como “El Chapo de Sinaloa”, se expresó y lamentó que mujeres busquen llamar la atención enseñando su cuerpo de más, lo que él ve con pena y vergüenza.

La polémica, la cual fue tachada de machista por seguidores de Chiquis Rivera, comenzó cuando la cantante mostró sus glúteos con celulitis para recomendar un producto para combatir este problema en la piel.

“El Chapo de Sinaloa” criticó que, como Chiquis Rivera, las mujeres tengan que enseñar de más para poder vender. Foto: Instagram.

Y es que Chiquis Rivera posó en redes sociales de espalda y en bikini para poder promocionar un producto de belleza contra la celulitis.

Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mí, sino a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, escribió Chiquis al lado del video.

Esto no le gustó para nada al “Chapo de Sinaloa”, quien compartió un post, el cual borró enseguida, para cuestionar qué respeto se le puede tener a una mujer que busca llamar la atención exhibiendo su cuerpo, lo cual le hace sentir pena y vergüenza.

El cantante de Sinaloa cuestionó la dignidad y sobre cómo tenerle respeto a Chiquis Rivera si ella no se respeta. Foto: Instagram.

No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el cul... ¿Será que tienen una cara horrible? ¡Qué pena cabrón, pena ajena! ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió el cantante en Instagram en referencia al video de Chiquis Rivera.

Aunque el cantante de Sinaloa borró el post, antes fue retomado por distintos medios de comunicación, y causó la división de opinión de internautas, algunos lo tachan de machista, pero la mayoría le dan la razón.

Sobre el post de su ex sobrina, Mayeli Alonso, personalidad y empresaria, declaró que respeta la forma de trabajar de los demás, pero ella en particular no compartiría fotos atrevidas, por respeto a sus clientas y sus esposos.

Mayeli Alonso señaló que ella nunca enseñaría de más para poder vender, pues no es su estilo. Foto: Instagram.

Aunque su postura fue de respeto a la mujer, “El Chapo de Sinaloa” recibió fuertes críticas por parte de la cantante Helen Ochoa, quien lo llamó misógino y doble moral

No es posible que existan aún mentes retrógradas. Las redes sociales son una libre expresión, no entiendo de qué se asustan si vivimos en un mundo ‘en el que no enseña no vende’. Todos y digo todos, tenemos la libertad de expresar o mostrar en nuestras redes lo que nos parezca lo más adecuado”.

Helen Ochoa salió en defensa de Chiquis Rivera y dijo que cada quien enseña lo que quiere porque es una libertad. Foto: Instagram.

Sobre esta polémica también se expresó Lorenzo Méndez, ex esposo de Chiquis, quien dijo que “cada quien promueve su changarro”.

