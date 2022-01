AM.- El actor Jonah Hill reveló que su amigo, Leonardo DiCaprio, lo obligó a ver “The Mandalorian” de Star Wars.

Su amistad se afianzó luego de que trabajaron juntos en la película “El Lobo de Wall Street”, después, volvieron a compartir en “Don´t Look Up”, y fue en las entrevistas de promoción de la cinta, donde habló de la curiosa anécdota.

Según confesó, en los descansos, DiCaprio le instó a ver “The Mandalorian”, pero para Hill, la serie no era de relevancia.

Leo me hizo ver 'The Mandalorian' cuando estábamos haciendo 'No mires arriba', y fue como, 'Baby Yoda' era tan lindo, pero me importaba un carajo porque no sabía nada de eso", dijo Hill, quien acepta que no ve muchas películas de ciencia ficción.