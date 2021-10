El actor Roberto Manrique presenta a su novio de esta tierna forma

Ciudad de México.- Fue el pasado mes de agosto cuando el actor Roberto Manrique habló públicamente acerca de sus preferencias sexuales, lo cual tomó por sorpresa a sus seguidores, pero no a sus familiares y amigos quienes estaban en pleno conocimiento de la situación.

Muy honesto, el galán de telenovelas colombianas decidió contarle a sus fans que lleva siete años de relación con su pareja y quería compartir su felicidad, por lo que el famoso expresó:

Quiero decirles una cosa muy importante y muy personal, muy íntima, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hacerlo, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quien soy que realmente son lo prioritario, y sigo pensando que es así. Sin embargo, hoy meditaba, un poquito más atrás, llevo unos días raros, unas semanas raras en que no identificaba qué tengo, y logré ir muy profundo y ahí me di cuenta de que no me termino de amar”.