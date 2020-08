‘El amor llegó a ‘La Voz’: televisora confirma noviazgo entre Belinda y Christian Nodal

México.- Desde la página oficial de ‘La Voz’ Azteca, se confirmó el rumor, los coaches del reality, Belinda y Christian Nodal iniciaron una relación amorosa, la cual dividió las opiniones de internautas.

La publicación la dio a conocer el reality musical de TV Azteca en su perfil de Instagram en el que ambos artistas son coaches, al tiempo que compartió una fotografía donde ambos intérpretes se abrazan entre la lluvia.

La confirmación de la relación no fue muy bien vista por algunos internautas, quienes señalan que esto ya es una costumbre de Belinda, quien también anduvo con Lupillo Rivera el año pasado, cuando también fungieron como coaches en ‘La Voz’ Azteca, relación que duró cinco meses.

Creo, Belinda quiere salir con cada coach de las temporadas”, “Lo mismo pasó con Lupillo la temporada pasada”, “Esa Belinda no deja títere con cabeza”, le escribieron.

Algunos consideran que hacen bonita pareja, que es la mejor noticia que les han dado, pero otros creen que no son novios, que más bien la fotografía en redes es una probadita, pero de un material discográfico que ya preparan juntos.

No me lo esperaba. ¡Es la mejor sorpresa”, “La mejor pareja no lo puedo creer”, “Puro cuento. Es una canción nueva que van a sacar juntos”, “A lo mejor es un video musical ¿no?”, escribieron fans.