México.- La Met Gala de este 2021, será icónica ya que tras ser cancelada el año pasado por la pandemia, esta vez regresa con nuevas medidas de salud para ser llevada a cabo de acuerdo al protocolo sanitario.

La esperada Met Gala, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, estre año volverá en septiembre y una de sus estrictas normas no será un accesorio de moda único, será el uso de cubrebocas y estar vacunados, sin exepción.

El reto este año, no solo será lograr looks increíbles y atractivos, sino combinarlos con su cubrebocas. La temática de este año, fue revelada y será inspirada en ‘In America: A Lexicon of Fashion’ donde mostrarán sus habilidades para enaltecer la cultura de Estados Unidos.

La temática de este año será inspirada en la cultura de Estados Unidos.

Muchos esperan este imporante evento con ansias para ver a los famosos deslumbrar en la alfombra roja. Entre los invitados están Timothée Chalamet, Billie Eilish, la tenista Naomi Osaka, la poetisa Amanda Gorman, Camila Cabello, Emily Ratajkowski, Rihanna y Jennifer Lopez

Mientras que Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour serán los anfitriones especiales de este evento.

Se espera la total participación de los invitados, ya que como mencionó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, es importante vacunarse y protegerse y aunque mencionó que no todos estarían de acuerdo, será un requisito indispensable para tener acceso al importante evento de moda.

