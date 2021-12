VIDEO. Emma Coronel titubea al asegurar que sus lujos venían de la siembra de tierras

México.- Hace más de dos años, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, aseguró que la vida de lujos que llevaba era gracias a las tierras que tenía y que al sembrarlas le permitían vivir bien.

En la entrevista que Emma Coronel, madre de las gemelas Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel, de 10 años, dio en 2019 para Telemundo, explicó que tener una vida similar a la de una madre soltera no era difícil para ella, pues sus hijas eran obedientes y ella disfrutaba llevarlas a la escuela.

Bueno, este, la verdad es que no me cuesta trabajo, como dices tú, que a veces es pesado para una mamá cuidar a sus hijas, hacerse cargo de todo, la verdad son unas niñas muy buenas, siempre he estado muy apegada a ellas, las llevo, las recojo a la escuela, ellas viven su vida muy normal, muy contentas, felices, adoran y aman a su papá”.

Mientras El Chapo se encontraba en prisión, su esposa, Emma Coronel posaba como novia para Benito Santos. Foto: Instagram.

La entrevista para la televisora se realizó en el mismo periodo del juicio de Joaquín Guzmán Loera en la Corte de Nueva York, tiempo en el que estuvo separada de sus gemelas, a las que, asegura, extrañó.

Sí, me extrañan, yo las extraño mucho, pero va a pasar ese momento y ya vamos a poder estar tranquilas”, dijo en aquel entonces.

Al insistirles de qué vivían ella y sus hijas, Emma pausó sus respuestas, luego titubeó y explicó que de tierras de riego, una herencia de su papá, Inés Coronel Barreras, un narcotraficante mexicano condenado y ex líder de alto rango del Cártel de Sinaloa.

A través de una cuenta verificada, Coronel posteó varias fotografías. En una, aparece como una reina donde se autofelicita por su cumpleaños. Foto: Instagram.

Eh, tenemos negocios, negocios de los ah, no te puedo hablar de ellos porque no quiero que me… todo de mi vida lo hacen un escándalo entonces ¿tu pregunta es de que si tengo eh, dinero legal, negocios legales como todo mundo se imagina? Sí tengo, este, tengo tierras de riego, esté, cosas así de las que prefiero no hablar”, respondió Emma Coronel de 32 años.

Con la mirada perdida, aseguró que era transparente, que no tenía nada ilícito, pues no estaría tranquila.

Emma cree que a su esposo le gustaba la fama, pero en el sentido de la presión mediática para que se expusiera lo que realmente pasaba durante su juicio. Foto: Especial.

No tengo nada ilícito, sé que a estas alturas el Gobierno se ha encargado de checar o verificar si he hecho algo ilícito, si tengo cuentas ilícitas o cosas así, sé que a estas alturas saben que no, no estaría aquí sentada, con tanta presión estoy segura que ya han visto todo, soy transparente, han visto todo de mi vida siempre, estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien”, aseguró la también modelo.

Pero la reportera de Telemundo insistió y le volvió a preguntar si sus negocios tenían que ver principalmente con la agricultura y ella, sin dudarlo, aseguró que sí.

Sí, mi papá, es un asunto que viene de mi papá, sí, mi papá”, dijo nerviosa.

Con esta sensual foto, Emma Coronel le deseó Feliz Día de San Valentín a sus seguidores. Foto: Instagram.

Las noticias de AM en

Síguenos