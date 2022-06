México.- “El padre de la novia” 2022 ya se puede ver en la plataforma streaming de HBO Max con Andy García, Adria Arjona y Diego Boneta, quienes en un nuevo enredo familiar con tintes modernos, aplastan al machismo de las anteriores películas.

A Billy (Andy García) casi le da el “patatus” cuando se entera de que su hija Sofi (Adria Arjona) fue quien le pidió matrimonio a su novio Adan (Diego Boneta), saltándose así la tradición de que es el hombre quien debe pedir la mano de la novia y entregar un anillo de compromiso.

El póster de "El Padre de la Novia" 2022 que ya está disponible en HBO Max./ Foto: Especial

Pero ahí no paran las sorpresas para el señor Billy, pues su hija y su novio no serán un matrimonio normal en donde es el hombre el macho proveedor, además de que es un tipo que no es aficionado a los deportes, como para tener un rato de ocio entre yerno y suegro tomando una cerveza mientras ven en la televisión algún partido de futbol.

Estas y más diferencias sobresalen en la nueva versión de “El Padre de la Novia”, que este 16 de junio se estrena en HBO Max, a sólo unos días de celebrar el Día del Padre .

En entrevista con Agencia Reforma, Diego Boneta y Adria Arjona hablaron sobre esta nueva versión que renueva las comedias de 1991 con Steve Martin y Diane Keaton y la de 1950 con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor.

El póster de "El Padre de la Novia" del año 1991./ Foto: Especial

El póster de "El Padre de la Novia" de 1950./ Foto: Especial

Para Boneta, quien en los últimos años alcanzó la fama por su gran interpretación de Luis Miguel en la serie de Netflix, presentar una nueva versión de masculinidad en esta historia es algo que le encanta.

"(El novio) es un personaje que rompe con el estereotipo del machismo y hay un diálogo sobre lo que significa ser hombre en esta película. Me encanta porque es un contraste totalmente diferente al personaje de Andy. Es alguien que le enseña a cómo ser vulnerable", declaró Boneta.

Diego Boneta y Adria Arjona en una escena de "El Padre de la Novia" 2022./ Foto: Especial

El actor que inició su carrera en Televisa en el programa “Código F.A.M.A”, aplaude que en esta nueva versión se muestre a un hombre tal como quiere ser, sin tener que seguir las reglas de la sociedad que para él, ya son obsoletas.

"Hoy por hoy las cosas han cambiado. No pasa nada si el hombre es quien se desvive por su mujer, la sigue a ella y la apoya para poder cumplir sus sueños. Ahí es donde está la verdadera fuerza de lo que es ser hombre hoy, el no tener miedo a ser tú mismo", agregó.

Para Adria Arjona, quien viene de haber estelarizado "Morbius" con Jared Leto, mostrar a una mujer independiente que lucha por sus sueños, a pesar del novio y del papá, es algo muy importante en estos tiempos, en donde las mujeres ya no se quedan solamente en casa.

"En las otras versiones la novia siempre es un poquito más bebé, se ve un poquito más niña y le hace mucho caso al papá, no lo reta mucho. En esta versión Sofie es super independiente, emprendedora, enfocada en su carrera y reta mucho a Billy", destacó la hija del cantautor Ricardo Arjona.

Andy García y Adria Arjona son padre e hija en "El Padre de la Novia" 2022./ Foto: Especial

La tercera versión de “El Padre de la Novia” fue por Gary Alazraki, recordado por haber lanzado una de las películas mexicanas de mayor éxito: “Nosotros los Nobles” en 2013.

El cineasta cuenta que buscó darle más complejidad al patriarca y mostrar su resistencia a cambiar, algo que no ve necesariamente en las versiones protagonizadas por Steve Martin y Spencer Tracy. Pero en este 2022, incluso su esposa, interpretada por la cantante Gloria Estefan, le mostrará que hay otras maneras de ver y de vivir la vida que tienen que romper con las reglas establecidas en la sociedad por años.