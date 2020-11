Él pidió mi cabeza: Michelle Rubalcava confirma traición de Gustavo Adolfo Infante

México.- El conductor Michelle Rubalcava rompió el silencio para un canal de YouTube, donde confesó la traición de Gustavo Adolfo Infante, pues fue él quien pidió su salida del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, luego de tres años.

En entrevista con su amigo, el youtuber Carlos Alberto Calderón, el conductor regiomontano primero aclaró que no firmó ningún contrato con esa televisora para no decir los motivos de su salida, como se ha rumorado.

Niego categóricamente que me obligaron a firmar algo, yo solamente firme mi salida, entregué mi corbata del coche y listo, a mi nadie me dijo: ‘tienes que firmar para que no hables’, yo puedo decir absolutamente lo que yo quiera”, aclaró.

‘No perdió oportunidad de humillarme’

Michelle Rubalcava agregó que el público es inteligente, tan sagaz, inteligente y se dio cuenta de todo, como que entre él y Gustavo Adolfo no había una buena relación.

Michelle agradeció la proyección a Grupo Imagen, empresa a la que calificó de divina, llena de gente maravillosa, pues son lo máximo. Foto: Facebook

Ellos sabían perfectamente que no había una relación tan grata entre Gustavo Adolfo y yo, lo saben, se percibe, muchas veces el señor no perdió oportunidad de humillarme, por ejemplo, el día del tercer aniversario de ‘De Primera Mano’ a mi nisiquiera me nombró estando yo ahí, entonces yo se lo dejo a él, no soy vengativo, rencoroso”, dijo tranquilo.

El momento sorpresa fue la revelación que le hizo a Juan Carlos, confirmar lo que se sospechaba, la traición de su compañero y ‘amigo’ Gustavo Adolfo Infante, que fue quien pidió su salida del programa de espectáculos.

A mi lo que me dijeron ahí es que él fue a pedir mi cabeza, a hablar con los jefes a decir: ‘ya no quiero a Michelle ahí, ya quiero que lo saquen’, fue lo que a mi me dijeron, y la verdad es que todo concuerda, entonces, ‘ah perfecto, pues me voy’”, confesó.

Y recalca que no se enojó ni se puso triste porque ya se quería ir, y aclaró que no le guarda rencor ni está enojado.

Es la primera vez que estoy hablando tan abiertamente eh, es la primera vez Carlos, y lo quiero hacer para que ya no se estén inventando cosas, también he expresado mi agradecimiento, principalmente fue trabajo”.

Hubo una presión para que me corrieran por parte de este señor, fue lo que a mi me dijeron, y yo no quise investigar, dije: ‘ah perfecto’”, volvió a recalcar.

Al final, Michelle compartió que él pensaba renunciar al programa en diciembre porque quería empezar 2021 ya solo en Heraldo Televisión, pero se dio antes, lo que no le afectó.

Yo ya iba a renunciar en diciembre, iba a hablar, pero se me adelantaron los planes, ellos toman la decisión de que me vaya, no me arrepiento”.