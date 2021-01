"Él tenía 17 y me engañó”, Lucía Méndez revela detalles de relación con Luis Miguel

Ciudad de México.- La actriz mexicana Lucía Méndez, recordó sus tiempo de noviazgo con el cantante Luis Miguel.

Mediante una entrevista para el conductor Yordi Rosado en el programa "La entrevista con", la actriz comentó que conoció al cantante cuando él tenía solo 17 años, sin embargo, este le mintió sobre su edad.

Anduvimos como tres, cuatro meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así, él tenía 17 y me engañó porque me dijo que tenía 20, yo le llevaba 13, entonces pude ir a la cárcel, me hubieran tenido que llevar mis cigarritos para fumármelos en el bote y bueno. Pasó el tiempo, tuvimos muy buena comunicación, nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y claro que teníamos mucha atracción entre los dos", aseguró.

Así mismo, detalló que durante su relación conoció al astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona en una fiesta e incluso coqueteó con ella.

Sí lo conocí, pero no tuvimos nada que ver, no llegamos a nada, pero era muy coqueto. Lo conocí cuando él tenía 26 años y yo 30. Era muy guapo. Me invitaron a una fiesta a la Valentina, yo quería conocerlo, entonces me invitaron. Maradona muy amable muy coqueto, yo también media coqueta, pero no pasó nada, porque yo en ese momento andaba con Luis Miguel y dije no, porque se me iba a armar una bronca de aquellas, porque aunque era joven, tenía su carácter. Pero estuvimos mucha química, estuvimos platicando y hubo como que sí, pero ni la mano nos tocamos, había mucha gente y se iba a hacer un chisme”, comentó.