Ella es Andrea Meza, ganadora de Mexicana Universal 2020

México.- La noche de este domingo, Andrea Meza, la bella representante de Chihuahua, fue coronada como la ganadora del certamen de belleza Mexicana Universal 2020.

Ni las denuncias de Sofía Aragón y otras ex concursantes de certámenes de belleza, ni la propia respuesta de Lupita Jones hacia las denunciantes -por la que se disculpó poco después-, impideron que este domingo se llevara a cabo el certamen, el cual se transmitió a través de Imagen TV.

Las concursantes de diferentes estados de la República se enfrentaron a una eliminatoria que consistió de varias etapas, como pasarelas y rondas de preguntas y respuestas donde se buscaba conocer la postura de las concursantes sobre temas como redes sociales, empoderamiento, educación y certámenes de belleza.

La modelo que entregó la corona a la nueva seleccionada que representará a México en Miss Universo fue la suplente de Sofía Aragón, Claudia Lozano, quien antes de entregar la nueva corona a Andrea Meza (Chihuahua), dijo unas palabras en favor del certamen.

También llegó la representante de Reina Hispanoamericana 2019, Regina Peredo, quien, llorando, aplaudió el trabajo que hacen en el concurso.

Les quería dar un mensaje con mucho amor y cariño, hace un año y medio me dieron la oportunidad de representar a México en Bolivia, es que un gracias no es suficiente, y para mí Mexicana Universal significa tanto, esta noche les quiero agradecer a Lupita, a Jorge, a mi familia, y quiero decirles que me siento muy en paz y muy orgullosa del gran trabajo que hemos logrado hacer equipo, porque esto al final es un trabajo en equipo que se tiene que reconocer”.