Ellas sufrieron trastornos alimenticios y así lo superaron

Ciudad de México.- Promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el día de hoy, y desde 1979, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, el cual busca elevar la voz al hacer un llamado mundial a la solidaridad para conseguir que los alimentos saludables lleguen a todos los rincones, especialmente a los lugares más desfavorecidos, con la meta clara de “Hambre cero”.

Pero así como millones de personas les cuesta encontrar alimentos para llevarse a la boca, hay muchos otros que por decisión propia alteran su dieta diaria ocasionado severos desordenes alimenticios, que muchas veces los han llevado a la muerte.

El mundo del espectáculo no está ajeno a este problema y varias son las estrellas que han presentado casos de anorexia, bulimia, netre otros problemas alimentarios.

Este tipo de desórdenes pueden llegar cuando somos más vulnerables, pues suelen abundar los casos en la adolescencia, pero no son los únicos, pues la mayoría de las veces se presentan en la adolescencia, aunque hay otros a los que les llegó siendo adultos.

La lista que presentamos a continuación son ejemplo de famosos que consiguieron hacer frente a sus miedos e inseguridades y ahora pueden mantener una vida sana.

Ellos son muestra de que hay vida más allá de los trastornos alimenticios, lo importante es no perder nunca las ganas de vivir, de salir adelante y de luchar.

Anahí

Durante una conversación con el mexicano Daniel Habif la actriz reveló que fue un productor que a los 13 años le dijo “tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita”, y fue la causa de la anorexia que sufrió por muchos años. Hasta que su cuerpo dejó de aceptar alimento que su corazón se detuvo durante ocho segundos entendió y luchó por salir adelante.

Natalia Téllez

La presentadora de 34 años confesó en 2017, durante su etapa de adolescente padeció anorexia y reveló muchos detalles de cómo vivió con esta enfermedad, a través de la columna que tenía en un diario mexicano. “Cuando cumplí 16 años decidí ya no comer o, por lo menos, comer lo menos posible. La gente me preguntaba si era porque estaba triste por haber perdido a mi mamá”. Más tarde decidió cambiar su estilo de vida cuando comenzó sus estudios.

Jacqueline Bracamontes

En 2008, durante la telenovela “Las tontas no van al cielo”, se rumoraba que la actriz sufría un desorden alimenticio, pues se veía cansada, su cuerpo lucía muy delgado y había sufrido desmayos en las grabaciones. Ese mismo año y tras estudiar en Francia, dijo: “A mi regreso enflaqué mucho, primero engordé y luego me puse una dieta muy estricta y cuando regresé me comía una manzana y me llenaba”.

Eiza González

La actriz y modelo reveló que el fallecimiento de su padre le trajo una fuerte depresión orillándola a refugiarse en la comida. Aseguró que comía tan compulsivamente que subió mucho de peso, lo que ocasionó otro gran problema, pues en su afán de ocultar lo que le estaba pasando, desarrolló un trastorno alimenticio: la bulimia, lo que la llevó a bajar mucho de peso. Fue gracias al apoyo de su madre que logró salir de esta enfermedad con vida.

Vanessa Guzmán

Corría el año 2000 cuando la actriz decidió aceptar públicamente que fue víctima de un desorden alimenticio: “Un problema combinado de anorexia con bulimia, el cual me afectó muchísimo emocionalmente”, donfesó durante una entrevista.

Vanessa compartió que hasta que estuvo al borde de la muerte logró darse cuenta de que había cosas más importantes en la vida que su figura: “La apariencia física se convierte en una obsesión”, lamentó.

Ana Bárbara

En 2011 la revista TvNotas lanzó fotografías que daban cuenta que la cantante vivía momentos difíciles por problemas alimenticios, pues se le vio internada en una clínica especializada en trastornos alimenticios en Barcelona, España. Pero fue hasta abril del 2020 que la grupera confesó que había sufrido anorexia. “Lo viví en silencio por mis miedos, porque no quería reconocerlo”, y contó que le llevó siete años decirle a su mamá.

Aseguró: “Es como lo del alcohólico: todo el tiempo tienes que estar pendiente porque un día puedes volver a caer”.

Alicia Machado

La ex Miss Universo es otra sobreviviente de la anorexia y la bulimia. En 2003 confesó que llegó a tomar cinco pastillas al día “para mantenerse en forma”, Pues el ataque que recibió por parte del magnate y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al llamarla "Miss Piggy", fue directo a su autoestima.

Además, reveló que antes de ganar el certamen de belleza sólo comía atún en lata y que, tras coronarse como reina, empezó a alimentarse normal, lo que la llevó a subir 12 kilos y se blanco de ataques.

María Levy

La hija de la actriz Mariana Levy, tomó las redes sociales para hablar de uno de los episodios más difíciles de su vida: su paso por la anorexia.

A los 18 años y en su afán por lucir más delgada, tomó una decisión que la puso en riesgo y la llevó al hospital. “No estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso. Al tercer día me dio una sobredosis. Acabé en el hospital a punto de morirme”, reveló. Pero fue gracias al apoyo de su abuela Talina Fernández que logró salir adelante.

Paty Navidad

En 2008, la actriz rompió su silencio y admitió que había superado la bulimia y anorexia,"Creo que caí en la enfermedad por la misma sociedad que muestra una idea equivocada de belleza, donde el ser flaco es también sinónimo de éxito…”, aseguró.

Paty recordó que gracias a su familia y a que contó con ayuda especializada, que contribuyó a que aprendiera a quererse a mí misma, logró salir de las garras de la enfermedad.

Laura Carmine

En 2018, la actriz puertorriqueña sorprendió al revelar a través de sus redes sociales, que episodios de ansiedad la llevaron a tener problemas alimenticios. Contó que el incendio del departamento en el que vivía le trajo depresión y falta de apetito: “Estuve en terapia y sigo en ella, primero fue la depresión traumática donde me veía muy flaca y fea”, explicó. Tras el apoyo de psicólogos, nutriólogos, amigos y familiares, la también conductora logró recuperarse.

Margarita Rosa de Francisco

La actriz se armó de valor para confesar a trevés de Instagram que había estado en urgencias tras haber sufrido una descompensación física, ocasionada por exceso de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo.

Tras salir del hospital, la colombiana escribió: “No puedo evitar pensar que estoy metida en un juego vanidoso que tiene que ver menos con la salud y más con una búsqueda desesperada de validación por parte de esos que suben o bajan el valor de la carne que exhibo en el mostrador”.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos