‘Hipócritas’: Elton John contra el Vaticano por negarse a bendecir uniones gay

Italia.- El cantante Elton John, fan declarado del papa Francisco, criticó duramente la decisión del Vaticano de no bendecir las uniones entre homosexuales y los llamó hipócritas.

Elton John fijó su postura luego de que el Vaticano aclaró que la Iglesia católica no puede bendecir las uniones de parejas del mismo sexo.

Este lunes 15 de marzo, El Vaticano aclaró a través de un comunicado que no dará la bendición a las uniones entre homosexuales porque no es lícito, tema con el que volvió a generar controversia en todo el mundo.

Los sacerdotes no pueden de ninguna manera llevar a cabo esta forma de bendición puesto que “Dios no puede bendecir el pecado”, aclaró la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF).

Rocketman se estrenó en 2019. Foto: Especial.

Y uno de los primeros en reaccionar fue Elton John, quien acusó al Vaticano de ‘hipócrita’.

¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son ‘pecado’ y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David?”, escribió Elton John en Twitter.

El intérprete no sólo cuestionó la ‘doble cara’ del Vaticano, sino que acompañó el mensaje con el hashtag hipocresía.

Elton John compartió esta imagen en su perfil de Facebook, para cuestionar al Vaticano por su 'doble moral'. Foto: Facebook.

Elton John le recuerda al Vaticano que sí financió Rocketman

Sobre la negación a bendecir uniones entre homosexuales, el también pianista Elton John expuso que el Vaticano sí invirtió en Rocketman, su película biográfica musical, la cual retrata su ascenso a la fama mundial.

El filme también muestra cómo Elton explora su sexualidad y sus relaciones con otros hombres.

Elton John señala que el largometraje es el primer proyecto que representa una escena del sexo gay en pantalla y que financió el Vaticano.

El Universal informó que los representantes del artista británico no respondieron a las preguntas de la BBC, pero un portavoz dijo a Newsweek el lunes que la “inversión” del Vaticano “ha sido ampliamente publicada en muchos medios de comunicación fidedignos, incluido el diario The Financial Times”.

Aparte de eso, no vamos a hacer más comentarios”, señaló.

El periódico italiano Corriere Della Sera publicó que había descubierto información sobre inversiones realizadas por un fondo que estaba parcialmente financiado por la Secretaria de Estado del Vaticano.

Elton John publicó esta imagen en la que señala que el Vaticano obtiene felizmente una ganancia al invertir millones en “Rocketman”, la película que celebra que encontró la felicidad en su matrimonio con David. Foto: Facebook.