¿Enamorándonos se va a Televisa?

Luego de que en redes sociales se asegurara que el programa "Enamorándonos" saldría de la señal de TV Azteca para irse a Televisa y que sería su exproductora, Magda Guzmán, quien volvería a encargarse de este, ella lo niega rotundamente.

La ahora productora de "Hoy", en entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que esto es totalmente falso, y que no sabe quién o porqué se está diciendo estas cosas, ya que ella por el momento está más ocupada en planear nuevos contenidos para Univisión.

"Es un rumor en lo absoluto, el programa "Enamorándonos" no viene para Televisa y no estoy yo al mando, eso fue una de las cosas que uno oye y no se tiene la menor idea. Osea cualquier cosa al respecto si yo se algo, porque estamos planeando diferentes cosas para Univisión, pero todavía no hay nada por delante, pero inmediatamente con mucho gusto lo avisaría.

"Este es absolutamente... no tiene ninguna fuente fidedigna al respecto y no sé de dónde surgió el rumor", comentó.

Hay que recordar que Guzmán fue la encargada del éxito del reality de la televisora del Ajusco, al mantener en alto el rating todos los días, sin embargo cuando anunció que se trasladaba a la televisora de a lado, "Enamorándonos" lo resintió en cuanto a su audiencia, llevando a esto a un sin fin de rumores de que si sale del aire o que si están buscando otros espacios televisivos.

Por el momento el futuro del programa que une sentimentalmente a personas "comunes" se encuentra al aire y "gozando de buena salud", tanto así que el pasado 21 de junio, la conductora, Carmen Muñoz, agradeció ante las cámaras los 15 años de apoyo y amor incondicional de su esposo y actor Juan Ángel.