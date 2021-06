Encuentran villano para ‘Toxic Avenger’

La película “Toxic Avenger”, de 1984, tendrá un reboot de la mano de Legendary Entertainment y ya encontraron a su villano. Se trata del actor Kevin Bacon, quien será dirigido por Macon Blair en una reinvención contemporánea de la comedia de acción de bajo presupuesto de Troma Entertainment.

Previamente, se anunció a Jacob Tremblay y Peter Dinklage en el elenco. / Foto: Especial

Para “Toxic Avenger”, Kevin Bacon se unirá a Peter Dinklage, Jacob Tremblay y Taylour Paige. Según The Hollywood Reporter, cubrirá temas ambientales y subvertirá el género de superhéroes al estilo de “Deadpool”.

Blair también es guionista de la película, que seguirá a un hombre común en apuros que, cuando es empujado a una tina de desechos tóxicos, se transforma en un monstruo mutante.

El hombre debe pasar de ser un marginado rechazado a un héroe desvalido mientras corre para salvar a su hijo, sus amigos y su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia.

La original “The Toxic Avenger” generó secuelas: “The Toxic Avenger Part II” (1989) y “The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie” (1989).