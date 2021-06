Enero Del Moral es el joven de San Francisco del Rincón que está en ‘La Voz’

Guanajuato.- Enero Del Moral de 24 años de edad, originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, sorprendió con su potente timbre en “La Voz”, donde se ganó un lugar en el equipo de Edith Márquez, quien quedó impactada con su potente voz.

Enero Del Moral logró un lugar en este reality al interpretar “así no te amará jamás” de Amanda Miguel, donde demostró todo su talento.

El primer coach que volteó fue Edith Márquez, quien bloqueó a María José para quedarse con el guanajuatense, en el programa 6 de audiciones.

Enero, primero que nada volteamos por la voz espectacular que tienes… qué impresión de voz y lo que vamos a hacer juntos, no te lo puedes imaginar”, le dijo Edith Márquez, quien le dio la bienvenida a su equipo.

Miguel Bosé no quiso quedarse atrás y le reconoció su gran voz y le confesó que al principio pensó que se trataba de una mujer.

Es una gran voz, me despistaste, porque creí que eras una chica y al final eres un soprano altísimo”.

Otro que también lamentó el no haber apretado el botón fue Jesús Navarro, vocalista de Reik, quien reconoció la gran voz que tiene el guanajuatense.

Estoy ardido de que no apreté el botón, la regué horrible, me pasó que escogiste una canción de Amanda Miguel que nadie canta más alto que esa mujer, estoy bien ardido de no ser yo el que te acompañe en este viaje, lo hiciste muy bien”, dijo Jesús Navarro de Reik.