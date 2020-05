Enfermo y desempleado, actor de Televisa sobrevive con caridad de compañeros

Ciudad de México.- El comediante de Televisa, Ricardo Hill, primer imitador en televisión del comunicador Joaquín López-Dóriga atraviesa por un terrible momento económico y de salud, tiene cuatro semanas en cama debido a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que padece, y desde hace meses no tiene trabajo.

Por años, el comediante Ricardo Hill fue un actor recurrente dentro de la barra cómica de Televisa gracias a su cómica imitación de Joaquín López-Dóriga.

Pasó el tiempo y dejó de ser llamado por Televisa y perdió su trabajo. En una entrevista telefónica para ‘Ventaneando’, Ricardo reveló que está en crisis, está olvidado y ni Televisa ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo han apoyado.

En cuestiones económicas no (me han ayudado), que buena falta me hace”, indicó para ‘Ventaneando’.