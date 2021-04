Enrique Guzmán demanda a Gustavo Adolfo Infante por agravio a su persona

México.- Enrique Guzmán no sólo demandó a su nieta Frida Sofía por acusarlo de abuso sexual, sino al periodista Gustavo Adolfo Infante, por divulgar la información y dañar su persona e imagen pública.

Este martes, 20 de abril, el cantante Enrique Guzmán dio a conocer a través de un escrito que ya interpuso una demanda contra su propia nieta, Frida Sofía y quien resulte responsable por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de su persona.

El conductor Gustavo Adolfo Infante, titular del programa de espectáculos “De primera mano”, dijo al aire que las reveladoras entrevistas que Frida Sofía le concedió hace unos días desde Miami, Florida, donde radica, ya le costaron una denuncia por parte de Enrique Guzmán.

Ahorita tengo una nueva, hay una nueva, Enrique Guzmán me denunció a mí también, no entiendo… no sé, me enteré anoche y bueno, habrá que investigar”, dijo Gustavo Adolfo Infante.