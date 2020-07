Entre burlas, Erika Buenfil le manda indirecta a Ernesto Zedillo jr., padre de su hijo

México.- La famosa actriz Rrika Buenfil tuvo hace varios años una relación amorosa con Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. De esa relación la actriz tuvo a su único hijo, Nicolás de Jesús, al que nunca reconoció.

En un video que la actriz de Televisa, Erika Buenfil, compartió en su cuenta de Tik Tok, al parecer estaba mandando una indirecta al padre de su hijo. En su video ‘La reina de Tik Tok’ simula estar leyendo el perfil de una persona que conoce, supuestamente una ex pareja. Entre risas la voz en off que utiliza, dice:

Ve su perfil, dice que es una persona educada, no puedo leer, de buen humor, trabajador, sin antecedentes penales, dice no soy alcohólico ni drogadicto…eso dice de perfil… ¡Ay no puedo más!”, dice Erika en el video para Tik Tok, al tiempo que no deja de reír.