¿Eres tú Galilea Montijo? La conductora posa con los ojos hinchados y despeinada

México.- La guapa conductora del matutino del canal de Las Estrellas, Galilea Montijo se mostró como pocas veces ante sus millones de seguidores en redes sociales, recién levantada, con los ojos hinchados, sin maquillaje y despeinada, lo que la hace lucir irreconocible.

La conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, quien siempre ha mostrado una imagen impecable, luciendo lo último en moda, se atrevió a mostrarse recién levantada de la cama.

La conductora de programas como ‘Pequeños Gigantes’ compartió una fotografía en Instagram, en la que posa de frente en pants rojo y top negro con gris, disfrutando de su primera taza de café del día.

Aunque lo que más llamó la atención fue que la conductora de Televisa se mostró no sólo con la cara lavada, sino con los ojos hinchados y despeinada, lo que quiere decir que está muy segura de la belleza que posee a los 47 años de edad.

Pero apenas compartió esta imagen, fuera de lo que comúnmente comparte en sus redes sociales, sus fans reaccionaron de la mejor manera, le comentaron que sin una gota de maquillaje luce igual de bella, pero otros sí le dijeron que por el pelo cubriéndole el rostro no la reconocieron.

Hermosa, saludarte desde Ciudad Juárez, Chihuahua”, “Hermosa”, “La mejor del mundo mundial, pero neta, la mejor de las mejores...”, “Como sea ¡estás bellísima!”, “¡Esa es la actitud!”, “Primero un café”, “Sin maquillaje te ves más bonita”, “Gali te miras hermosa, bendecido día”, “Me encanta tu taza”, “¿Deveras eres tú? No, por el peinado no te reconocí”, le escribieron sus fans a la conductora de ‘Hoy’.

Ante los señalamientos de que Fernando Reina Iglesias le era infiel a la guapa conductora Galilea Montijo, ella rompió el silencio para defenderlo y señalar que están acostumbrados a los chismes y rumores, pero sobre todo que ella confía plenamente en él.

Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es. No tengo idea de dónde vienen los rumores. No sé, creo que hay muchas situaciones alrededor. Lo único que te puedo decir es que en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es”, respondió Galilea Montijo.