México.- La actriz Erika Buenfil, conocida como 'La Reina del TikTok', anunció a través de sus redes sociales que se contagió de COVID al igual que su hijo Nicolás, pero además aprovechó para hacer publicidad y divertir a sus seguidores.

Al igual que muchas celebridades como los conductores Pepillo Origel y Gustavo Adolfo Infante, la rubia actriz dio a conocer que dio positivo a COVID.

Sin embargo, Erika Buenfil aprovechó esta noticia para divertir a sus seguidores en TikTok así como hacer promoción a una marca de pruebas de antígeno para COVID.

En TikTok la famosa hizo un breve video para decir que dio positivo a COVID, que está bien, que es su cuarto día y además pide a sus seguidores que se cuiden y cumplan con los protocolos para evitar más contagios.

De la misma forma en Instagram publicó un video un poco más largo, en el que dio más detalles de su salud expresó que ha guardado reposo, que sus síntomas han sido fáciles de llevar, no ha tenido temperatura, aunque sí ha tenido mucha tos, un poco de dolor de cuerpo "las noches se hacen largas por la tos”, detalló.

La protagonista de telenovelas, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores para que se sigan cuidando y sobre la importancia de vacunarse.

Quiero también compartir que esto está difícil, que sí es verdad, que hay que vacunarse, que hay que cuidarse, que hay que respetar la sana distancia, que esto volvió fuerte, que gracias a Dios a los que estamos vacunados no nos pegó fuerte”, explicó.

El hijo de la actriz, Nicolás, también se contagió, aunque aseguró que debido a su juventud, sus síntomas han sido más leves, además explicó que se contagiaron llegando a México, pues viajaron para fin de año, pero desconoce exactamente dónde ocurrió.

'La Reina del TikTok' pidió a sus seguidores cuidarse y atender las recomendaciones para evitar más contagios. Foto: Instagram

“Yo me di cuenta el jueves en la tarde y esa misma noche me hice una prueba de saliva de las que yo les he recomendado, y pues sí, no se equivocó”.

Erika Buenfil expresó que se había salvado durante dos años de la pandemia de no contagiarse, por lo que tal vez bajó la guardia, ya que es muy cuidadosa en los cuidados.

Explicó que deberá cumplir siete días de encierro, pero estará en contacto por medio de sus redes sociales.

“Un abrazo para los que están pasando por esta enfermedad que es pesada y es cansada… les prometo que estaré bien”, finalizó.

Las noticias de AM en

Síguenos