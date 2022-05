‘Es bastante mediocre’: Kristoff despotrica del trabajo de Omar Chaparro

Ciudad de México.- En las últimas semanas Omar Chaparro ha sido tema de conversación en redes sociales, primero por el lanzamiento de su nueva película ¿Y cómo es él? y recientemente desató la polémica luego de declaraciones que lanzó en el programa “Pinky Promise” que conduce Karla Díaz, integrante del grupo Jeans (JNS), ya que aseguró que nunca trabajaría con algunas personas del medio debido a las críticas en su contra.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas el actor y comediante se sinceró y se lanzó a la yugular de sus detractores, esto tras la pregunta ¿con qué personas del medio no trabajarías? y aunque aseguró que “nunca debes decir nunca”, en un principio quiso omitir nombres, pero tras la insistencia de Karlita y Paul Stanley, quien también estaba de invitado, Omar no dudó en confesar la identidad de con quienes no le interesa colaborar por el momento.

Las declaraciones del actor de la cinta “No manches Frida”, fueron directas, claras y contundentes, pues durante el programa aseguró que tanto Horacio Villalobos, actor y conductor de TV Azteca; así como Kristoff Raczynski, actor y crítico de cine, se han dedicado a hablar mal de todos y últimamente también de él, pues asegura que ha recibido un sinfín de críticas hacia su persona.

El comediante aseguró que no quiere trabajar nunca con él, tras criticar su trabajo en su nueva película. Foto: Especial.

“Después de todo, tú no tienes idea de todo lo que han dicho de mí”, comentó Chaparro, ante la duda de Karla Díaz, “Sí, prefiero decirlos, no trabajaría, ahorita, con Horacio Villalobos y con Kristoff ¿se apellida este señor?”.

Y también destacó que pareciera que “están enojados con la vida”, pues no solamente él ha sido víctima de los constantes ataques, sino un sinnúmero de famosos.

“Y no es que estén enojados conmigo, es que están enojados con la vida y con ellos mismos y eso me da tristeza, quiero en realidad que les vaya bien”.

El video corto con esta declaración fue recuperado por usuarios en redes sociales y compartido miles de veces, por lo que rápidamente se volvió viral y llegó a los ojos del youtuber y crítico de cine, Kristoff Raczynski, quien enseguida le respondió a Omar Chaparro.

A través de su cuenta de Twitter, Kristoff mandó un contundente mensaje a Omar a quien aseguró que no es crítica a su persona, sino a su trabajo como actor.

Después del contundente mensaje hacia Chaparro, diferentes usuarios dividieron sus posturas pues hay quienes apoyan al crítico de cine y otros tantos que mandan su apoyo al comediante.

Sin embargo, tras esta situación, fue Omar Chaparro quien compartió un mensaje en la misma red social, donde no se sabe si fue dedicado a Kristoff o simplemente un comentario al aire:

“Odiar es fácil, estar enojado es fácil, lo complicado es perdonar y decirle a alguien que l@ amas”.

