“Es como un secuestro”, Tatiana llora al recordar detalles de su relación con exesposo

Ciudad de México.- Con lágrimas en los ojos, la cantante Tatiana, recordó los episodios más terribles que vivió con su exesposo Andrés Puentes, durante 10 años.

Mediante una entrevista para Yordi Rosado, la llamada ‘Reina de los niños’, reveló algunos pasajes de su vida dentro de la carrera como por ejemplo el problema que siempre ha tenido con el peso, complejos con su cuerpo y la época de terror que vivió cuando se casó con el empresario, aseguró que la usó para pagar sus deudas y lo catalogó como una persona psicópata.

Hay personalidades que tiene algo de psicópatas, y se ve en muchas series y películas, y sí pasa. Hasta que no lo vive la persona no puede juzgarte del ¿por qué se aguantó?, ¿cómo se dejó? Vives en un terror, en un miedo y en un control que te desvalida de todo, o sea te quitan tu validez como persona y te la crees. Es como un niño, si le dices todos los días 'eres un bruto', 'no sirves para nada', pues se la va a creer”, comentó.