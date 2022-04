‘Es mi cuerpo’: Lis Vega confirma que no se detendrá con las cirugías estéticas

Ciudad de México.- Desde que Lis Vega comenzó a someterse a cirugías estéticas, parece que ya no pudo parar, y con el paso del tiempo y de las intervenciones, los cambios tanto en su cara como en su silueta son más que evidentes, por lo que de un tiempo a la fecha ha enfrentado a duras críticas y polémicas con usuarios de redes sociales.

Los internautas, quienes son rudos y directos a la hora de hacer comentarios a los famosos, hasta la compararon con Ninel Conde, quien también se ha sometido a muchas cirugías, y en las fotos que pusieron parecían la misma persona.

Hasta el momento la actriz cubana no se ha puesto a responder de manera directa a la gran ola de críticas, pero parece que ya decidió romper su silencio y mostrar el resultado obtenido en el quirófano de manera más llamativa. Por ello, ahora no es raro verla presumir con orgullo sus cirugías.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Lis Vega ha cambiado bastante con el paso del tiempo. Foto: Especial.

En días recientes, durante un encuentro con los periodistas de la fuente, la actriz previó los cuestionamientos que seguro le harían por lo que ella misma se adelantó a decir que está muy orgullosa de sus cambios físicos.

Ante las cámaras Lis hasta se comparó con Michael Jackson y las hermanas Kardashian, y aseguró que no teme a verse distinta, pero mejor, y dejó en claro que a nadie más que a ella debe importarle su aspecto.

“Es un t

Lis Vega se siente muy orgullosa de sus cambios físicos. Foto: Especial.

ema tan trillado. Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga o lo que no me haga. Al final es cosa de cada quien. La gente que te admira porque eres artistas te va a admirar por lo que haces no por cómo te ves”, declaró ante los micrófonos del periodista Edén Dorantes.

Y finalizó contundente: “¿Cuál es el problema? Es mi decisión, y me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima de mis papás o por encima de amigos que amo y que me dicen ‘estás muy exagerada’. A mí me gusta lo que veo”.

ebecerril@am.com.mx