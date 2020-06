'Es un ignorante, da pena' Sacerdote responde a Ricky Martín por hablar de la Virgen María

Ciudad de México.- Sacerdote responde a Ricky Martín por hablar de la Virgen María, asegura que el cantante es un ignorante.

Hace unos días, el cantante puertorriqueño hizo una polémica declaración sobre la semejanza, según él, entre un vientre subrogado y el vientre de la Virgen María.

Ante esta declaración, el monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez levantó la voz y aseguró que era un ignorante pues María no había prestado su vientre a Dios.

María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera Madre suya; tan es así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dios", escribió Rodríguez Jiménez, miembro de la parroquia María Madre de Misericordia en San Juan de Puerto Rico.