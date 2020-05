Es un mantenido y drogadicto: Frida Sofía ahora ataca a su tío Luis Enrique Guzmán

CDMX.- Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, volvió a dar polémicas declaraciones, ahora se fue contra su tío Luis Enrique Guzmán, a quien llamó mantenido y drogadicto.

Los ataques se dieron a través de la revista TvNotas, a la que Frida Sofía le concedió una entrevista e hizo fuertes revelaciones en torno a su madre.

Al preguntarle sobre la situación familiar en la que se vio involucrado su tío Luis Enrique Guzmán, quien despidió hace unos a una empleada de la casa de su abuela, Silvia Pinal, por tener a su mamá viviendo en condiciones deplorables, Frida calificó a su tío de mantenido.

No he tenido oportunidad de hablar con doña Silvia (Pinal), pero leí lo de su hijo Luis Enrique, ese sí es un mantenido, siempre drogándose con mi mamá en mi cara”, escribió.

Agregó que su comportamiento le recordó a su madre, la rockera, quien según ella, siempre maltrató a los empleados.

Y sobre el distanciamiento con su mamá, Alejandra Guzmán, Frida Sofía, de 28 años, respondió que no puede estar cerca de su madre y aceptó que sí hubo agresiones de su parte, pero fue para quitársela de encima cuando la cantante la atacaba.

Sí, para quitarmela de encima, sí, y tengo pruebas de todo lo que hablo, pero eso lo sacaré en mi libro, quiero narrar todo lo que he vivido y sufrido al lado de Alejandra Guzmán”, respondió.

Y recordó cuando ella era niña y su mamá la golpeaba estando drogada, tal así que al día siguiente no recordaba nada.

No se si acuerde pero cuando yo era niña me partía la ma… todo el día, a veces estaba hasta la ma… que no se acordaba al otro día”, contó Frida.