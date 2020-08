"Es veneno", Niurka estalla contra Lorena Herrera y los que consumen dióxido de cloro

Ciudad de México.- La cantante y actriz cubana, Niurka Marcos, estalló contra la actriz mexicana, Lorena Herrera, y los que consumen dióxido de cloro, pues asegura que es veneno.

Debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), usuarios en redes sociales y figuras públicas han compartido cientos de rumores no aprobados científicamente para atacar la enfermedad.

Tal es el caso de Lorena Herrera, quien en sus redes sociales ha compartido que dióxido de cloro puede ser efectivo para atacar al virus.

Mediante una entrevista para varios medios de comunicación, la cubana aseguró que no probaría las recomendaciones de Herrera.

Yo amargo nada en mi vida, esa amargura en mi vida no. Eso debe ser muy amargo", comentó sobre la solución.

Así mismo, la actriz mexicana Rosita Pelayo, quien acompañaba a la cubana, aseguró que ella ya lo ha probado.

No sabe a nada. Yo ya lo probé, pero a mí no me cayó bien", aseguró.