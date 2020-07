‘Está despechada, prefirió la vida loca que a sus hijos’: Giovanni ataca a Ninel Conde

Giovanni Medina tuvo un Instagram Live con sus seguidores a quienes respondió preguntas de su vida personal

Sin filtro, respondió que Ninel Conde está despechada y todo lo que hace en su contra es para generar escándalo

Aclaró que él no separó a la cantante de su hijo Emmanuel, que más bien ella eligió otro tipo de vida

México.- Como pocas veces lo ha hecho desde que se desató la batalla contra su ex pareja Ninel Conde, Giovanni Medina respondió a preguntas relacionadas con el conflicto que mantiene con ella por su hijo en común, Emmanuel, y dio duras declaraciones en contra de la actriz y cantante.

El domingo por la tarde Medina escribió en stories de Instagram, donde habló con sus seguidores sin filtros.

Vamos a platicar derecho, sin filtro, con ustedes”, dijo al tiempo que comenzó a responder todo tipo de preguntas en donde no dejó bien parada a Ninel Conde.

Giovanni comentó que a Conde no le interesa su hijo Emmanuel, sino el escándalo, también aseguró que le fue infiel, que las supuestas pruebas que Ninel ha presentado en su contra son falsas y por ello no le han servido contra las autoridades.

El empresario aceptó que en su momento amó a Ninel, pero hoy no iría con ella ni al cine. Según él, ella no le parece una buena madre y no busca quedarse con ningún bien ‘ilícito’ de ella.

Se refirió al ‘tipo de vida’ que ella eligió, respecto de una pregunta del por qué se le ve ‘tomando con señores en Polanco’. También dijo que lo de Ninel es ‘puro show’ y no le interesa su hijo Emmanuel.

En junio pasado, Ninel Conde celebró la graduación de su hijo Emmanuel y lamentó no poder abrazarlo y besarlo como hubiera querido, pues Giovanni Medina no le permite verlo. Foto: Facebook.

¿Soltarla yo? Quien no me suelta es ella”, dijo a una persona que le preguntó por qué no dejar atrás la situación.

Durante al menos un par de horas Giovanni estuvo respondiendo a diversos cuestionamientos, incluido lo que él pensó cuando Ninel visitó al Presidente.

A través de redes sociales, Medina también negó que trabaje en alguna institución del gobierno de AMLO, pues solo es simpatizante desde 2005.

Si trabajara ahí ya hubiera provocado que me corrieran con tanto ridículo al que me expone NC”, recalcó.

Giovanni Medina sigue sosteniendo que la cantante le fue infiel, que incluso a él le dicen ‘el venado’. Foto: Instagram.

También señaló que Ninel ya no podrá hablar de su hijo Emmanuel.

Se logró el día de ayer que la autoridad aperciba a Ninel Herrera de seguir exponiendo la vida privada de nuestro hijo. No puede hablar de él ni del proceso legal”.

Giovanni Medina niega ser homofóbico

En la misma charla, el empresario también negó ser homofóbico y acusó a la actriz de telenovelas como ‘Rebelde’ de tener el mismo patrón de conducta con sus ex, a quienes siempre termina acusando, y respondió algunas preguntas sobre su ex pareja.

-¿Te puso los cuernos Ninel?

-Me dicen el venado aún... Hasta pena me da salir a ciertos lugares hasta la fecha.

-¿Por qué hablas mal de Ninel?

-No hablo mal, cito hechos y no soy un robot para que me estén... acusando sin defenderme. O sea, si ella me insulta, aplausos, pero cuidado y yo abra la boca porque ‘hablo mal’.

-¿Aceptarías llegar a un arreglo con Ninel por su hijo?

-Claro, he agotado ya todas las vías, en lo personal, en lo público, por medio de sus abogados, todo. Simplemente no es lo que busca, ella busca escándalo e intentar hacerme daño, sin éxito, como pueden ver.

El empresario respondió que incluso tiene miedo por las supuestas conexiones de Ninel con la delincuencia. Foto: Instagram.

-¿Por qué no dices todo lo que sabes de Ninel?

-No quiero que mi hijo camine con esa vergüenza, además de que es peligroso. No va a ser necesario, esto es puro escándalo. No está pasando nada en realidad.

-¿Qué me dices del mensaje en el que maldecías a tu ex, que enviaste por mail?

-Que lo hizo ella. Tanto sabía todas esas falsedades que me pidió regresar con ella en 2018, pero ahora resulta que me convertí en alguien muy malo.

-¿Por qué le quitaste el niño a Ninel?

-Yo no le quité nada, ella eligió una vida de excesos, prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza.

Actualmente, la escultural Ninel Conde mantiene una batalla legal contra Giovanni Medina, quien no le permite ver a su hijo. Foto: Facebook.

-Ninel te está desenmascarando con fotos y mensajes, ¿qué dices?

-Te pregunto: ¿por qué crees que esas ‘pruebas’ no le funcionan con las autoridades? Un correo que no es mío ( osea yo no lo escribí). Una foto que una vez más no muestra nada, ningún contexto, ninguna situación. Los está engañando, tiene muy hecha esta estrategia de intentar victimizarse, poner a la pareja como el malo. Está muy frustrada porque mi hijo y yo somos muy pero muy felices juntos, estamos viviendo un sueño y eso la corroe.

-¿Por qué Ninel se nota que te odia tanto? Me la imagino que es por la situación del niño

-Tiene muchas frustraciones en la vida, nada realmente le ha salido bien y encima está muy arrepentida de lo que hizo y sabe que ya no hay reversa. Está despechada. Lo descarga todo en mi como en su momento, en los otros. Los hechos hablan.

-Dice que tú la obligaste a meter a la cárcel a Juan (Zepeda, su ex esposo), que ella no quería.

-¿Cómo se obliga a una mujer de más de 40 años, con más experiencia y colmillo que mis dos abuelas juntas? Ella tenía las ‘pruebas’ que alteró, ella denunció, fue su abogado quien llevó el caso, ella dijo lo peor de él en los medios, ella pidió favores, ella cobró por sacarlo de ahí. ¿Cómo fui yo quién la obligó?

-¿Por qué fue Ninel a ver al Presidente?

-Publicidad. Considero que nuestro gobierno es respetuoso de la división de poderes. Por ese lado estoy muy tranquilo, esto ya no es lo de antes.

