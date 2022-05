Esta es la sorprendente suma que ganó Benedict Cumberbatch por ‘Doctor Strange 2’

Estados Unidos.- Una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), para este verano que comienza es sin duda “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” o “Doctor Strange 2”. Los cines están abarrotados y se están abriendo más salas para que toda la fanaticada del Universo Marvel puedan disfrutar de la cinta estelarizada por Benedict Cumberbatch.

Se sabe que los seguidores de la saga tienen grandes expectativas de esta nueva entrega en la que participan como Scalet Witch, Wong, América Chávez, esto además de las filtraciones en las que se pudo ver a Charles Xavier como parte de un misterioso grupo de Los Illuminati, con lo cual marca el debut del personaje como parte del MCU.

Por su parte, el personaje de Doctor Strange, al cual le da vida el actor británico Benedict Cumberbatch desde la cinta de 2016, se convirtió con el paso del tiempo y de las películas en una referencia emblemática entre los superhéroes de Marvel.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Tras la salida de Iron Man, el personaje de ‘Doctor Strange’ cobra más fuerza. Foto: Especial.

Se sabe que la presencia de Cumberbatch en la película es un gol, pues ya está muy bien posicionado entre los seguidores de la franquicia, por lo que esto supone un costo excepcional y Kevin Feige lo tiene muy presente, es así como se ha buscado en contar con la participación, una vez más, de Benedict Timothy Carlton Cumberbatch en reiterados proyectos de Marvel, quien a su vez tiene sus propias demandas.

Pero, ¿de cuánto estamos hablando? No es ningún secreto que la industria hollywoodense suele ser muy espléndida al tratarse de los actores que llevan una secuencia en las películas y que han sido aceptados por el público.

Por ejemplo, para el “Hechicero Supremo”, el intérprete sumó a su cartera la nada despreciable suma de 5,5 millones de dólares. Pero, evidentemente Cumberbatch no iba a cobrar siempre lo mismo, por lo que para esta entrega decidió subir varios peldaños y ahora, en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sumó a su cuenta la cantidad de 7,5 millones de dólares.

Cumberbatch decidió subir sus honorarios varios peldaños para realizar esta entrega. Foto: Especial.

Es importante destacar que, tras la salida de Iron Man, interpretado por el actor Robert Doney Jr., y Capitán América, a quien Chris Evans le dio vida, del Universo de Marvel, Doctor Strange cobraría más fuerza al ser uno de los personajes más relevantes en la trama.

Las historias se sumergen en las bases del MCU y por lo que los seguidores tendrán la intervención de este personaje y su dominio en las artes místicas, por lo cual se convierte en una pieza clave en el multiverso de Marvel que se torna cada vez más

ebecerril@am.com.mx