Estas son las películas navideñas de Netflix que puedes ver en familia

Ciudad de México.- Hoy es el segundo día del mes más emotivo del año, pues con él vienen las tradicionales festividades de navidad, posadas y año nuevo; una época que nos invita a estar en familia y/o con los seres queridos y que mejor pretexto que sentarnos en la sala frente al televisor y disfrutar de las películas navideñas de Netflix con una taza de café calientito.

Así que ya puedes ir agendando los fines de semana en familia para ver estas películas que, además de disfrutarse sólo en esta época del año, se tienen que ver con la familia, por el emotivo y hermoso mensaje que traen.

Por lo tanto, llegó el momento en que saquemos el calendario para ir organizando esos tradicionales fines familiares, y qué mejor que sean navideños de mantita y bebida calientita, para ver los estrenos que la plataforma en streaming ya subió a su lista de estrenos para esta navidad 2021.

Con las películas navideñas de Netflix comparte momentos mágicos. Foto: Especial.

Si bien este generoso repertorio trae contenidos de todo tipo, muchas series, regresos de éxitos pasados, también trae películas navideñas que sin duda nos harán disfrutar de horas de diversión familiar frente al televisor.

Llegó el momento de sentarnos a ver las películas navideñas de Netflix para entretener a chicos junto con grandes, con los estrenos de temporada. Pero ojo, porque la plataforma irá subiendo las películas a lo largo de este mes, es recomendable estar atentos a los lanzamientos.

A continuación dejamos una lista completa con las sinópsis oficiales compartidas por la plataforma, para que junto con tus allegados comiencen a apartar los fines de semana para ver cada una de ellas.

“La familia Claus”

Desde que su padre murió el año pasado, a Jules Claus (Mo Bakker) no le gusta la Navidad, de hecho no quiere saber nada de ella. Todo cambiará cuando Jules, que pasa mucho tiempo en la juguetería de su abuelo, encuentre una bola de nieve mágica que lo transporta a los rincones más remotos del mundo, instante en el que descubre el pastel: ¡su abuelo es el auténtico Papá Noel! La tradición familiar se ha mantenido viva durante muchos años, por eso ahora que su padre ya no está, el abuelo Claus (Jan Decleir) ha vuelto a ocupar el cargo. Entonces, cuando este veterano se rompe una pierna, Jules decide echarle una mano. Pero, para cumplir con su misión, primero debe aprender a amar y apreciar de nuevo la época más maravillosa del año.

También disponible (pero no original de Netflix):

- "An Elf's Story".

- "Elf Pets: Santa's St. Bernards Save Christmas".

- "My Dad's Christmas Date".

“¡Qué duro es el amor!”

La periodista Natalie (Dobrev), romántica empedernida pero eternamente soltera, cree que las cosas están empezando a mejorar cuando conoce a un partidazo de la costa este, Tag (Darren Barnet). El flechazo se produce a través de una aplicación de citas, pero eso no impide que Natalie se plante en un avión para volar a sorprender a su enamorado durante las vacaciones. Es entonces cuando descubre que todo es mentira, que su hombre de ensueño no es Tag sino el amigo de la infancia de este, Josh(Jimmy O. Yang), que se ha hecho pasar por él. Josh tiene la misma mala suerte que Natalie en el amor. ¿Conectarán?

“Una Navidad en Nigeria” Tres hijos se proponen satisfacer el deseo de su madre y encontrar esposa para llevar a casa por Navidad, mientras ella lucha por planificar una celebración navideña por la que ser recordada siempre.

“Papá Noel (2021)”

Cuatro hermanas que se llevan fatal reciben un curso intensivo sobre unión familiar cuando su padre, perdido hace mucho tiempo, se presenta para Navidad en su mansión señorial.

“Cambio de princesa 3”

Tras el robo de una reliquia de valor incalculable, la reina Margaret y la princesa Stacy deciden pedir ayuda de Fiona, la temeraria prima de Margaret que es clavadita a las dos (todas interpretadas por Vanessa Hudgens). Entonces la tercera Hudgens recurre a un apuesto y misterioso hombre de su pasado para tratar de recuperarla. Dicha misión aviva la llama de un tentador romance navideño que resulta en un giro muy sorprendente.

“El chico que salvó la Navidad”

Nikolas (Henry Lawfull), un niño normal y corriente, no duda a la hora de lanzarse a la aventura y explorar el nevado norte para encontrar a su padre, que marchó en busca de Elfhelm, la legendaria aldea de los elfos. Nikolas, a quien acompañan su fiel ratón y el tozudo reno Blitzen, pronto descubre su destino en esta mágica, cómica y entrañable historia que se propone demostrar que no hay nada imposible.

“Un castillo por Navidad”

Sophie (Brooke Shields), famosa escritora estadounidense, se va de viaje por Escocia y no se le ocurre otra cosa que comprarse un castillo. Dicha decisión ya tiene miga de por sí, pero la cosa se complica cuando el propietario, Myles (Cary Elwes), un duque escocés muy quisquilloso, se niega a cerrar dicha venta con una forastera. Mientras intentan llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos, la pareja sufre un encontronazo tras otro, choques que, con el tiempo, quizá desemboquen el algo que no esperaban.

“Soltero en Navidad”

Desesperado por evitar que su familia (Kathy Najimy y Jennifer Coolidge) vuelva a criticar su inmutable soltería, Peter (Urie) convence a su mejor amigo Nick (Chambers), para que pase las Navidades con él y finja ser su pareja. El plan, infalible para Peter, se va al traste cuando su madre le prepara una cita a ciegas con su guapo entrenador, James (Luke Macfarlane), y la cosa se complique.

“David y los Elfos”

La Navidad se acerca, pero no es una época feliz para David. Después de mudarse a una gran ciudad, sus padres se han centrado en el trabajo y han olvidado el significado de estas fechas tan señaladas. Lejos de resignarse, David decide hacer algo al respecto. Así, junto a Albert, un elfo que se ha escapado de la tierra de Papá Noel para descubrir cómo se vive realmente la Navidad, David emprende un viaje lleno de aventuras hacia las montañas Tatra, donde viven sus abuelos.

“Navidad en California: luces de la ciudad”

Ha pasado un año desde que Callie y Joseph se enamoraron, y están más felices que nunca llevando juntos su granja y su bodega. Todo cambia cuando varias obligaciones laborales y familiares les obligan a volver a la ciudad, amenazando con descarrilar su romance.

“Una navidad no tan padre”

En esta secuela de 'Un padre no tan padre', Don Servando (Héctor Bonilla) y su 'extensa familia hippie' viajan a la playa para pasar la Navidad con la tía de Alma (Jacqueline Bracamontes), Doña Alicia, una mujer mayor y muy exigente que se convierte en la némesis definitiva de Don Servando. Eso sí, cuando se cuestiona su posición en la familia, Don Servando no se detendrá ante nada para demostrar que Alicia es una persona horrible que solo se cuida a sí misma... incluso si eso significa arruinar la Navidad para todos.

“A 1000 km de la Navidad”

Raúl (Novas) es un treintañero al que todas las desgracias de su vida le han sucedido en Navidad. Por eso odia los villancicos, los Reyes Magos y todo lo que huela a espíritu navideño. Todos los años pasa las fiestas en alguna playa remota... pero este año, su jefe tiene otros planes para él. Así arranca esta comedia, con Raúl despidiéndose de sus vacaciones y teniendo que viajar para encargarse de la auditoria de una fábrica de turrones de Valverde, pueblo que vive por y para la Navidad. Y por si fuera poco, tendrá que compartir casa con Paula, la profesora del pueblo, una mujer que sueña con batir el récord del belén viviente más grande del mundo. ¿Podrá este Grinch madrileño sobrevivir a su peor pesadilla?

