Este es el primer tráiler oficial de 'Frozen 2'

Estados Unidos.- Por fin, Disney publicó el primer tráiler de la secuela de Frozen, en el que la reina Elsa tendrá que descubrir la verdad de sus poderes, pues el pasado no es lo que parece.

El tráiler de 'Frozen 2' se da a cuatro meses de que Disney presentó un teaser (rompecabezas) de dos minutos de duración, pero sin palabras, sobre el contenido de la segunda parte de la historia de las hermanas Elsa y Anna.

La cinta estará en los cines a partir del próximo 22 de noviembre.

El teaser ya nos sorprendió con la oscuridad de la secuela, en la que además de los viejos amigos Olaf, Kristoff y Sven siguen en esta secuela.

También parece que una misteriosa muchacha se unirá a ellos o será la nueva villana del largometraje. No obstante, en este tráiler apenas sabemos nada sobre su papel en la película, ¿será la novia de Elsa?

Segunda parte, más épica

La codirectora de “Frozen 2”, Jennifer Lee adelantó que esta segunda parte será “más grande y más épica” que la anterior. Asimismo, reveló que los personajes “viajarán fuera de Arendelle”. Es decir, el mundo de “Frozen” será aún más grande y quizá, aún más peligroso.

Para esta continuación, los compositores Bobby López y Kristen Anderson-López se han hecho cargo una vez más de las canciones tras su victoria en los premios Oscar con “Let It Go”. De acuerdo a Lee, ellos ya entregaron su nueva pieza y el equipo de dirección “ama” el nuevo tema del dúo de compositores.

Historia y sinopsis de 'Frozen 2'

Aún no se tienen los detalles completos con respecto a esta nueva entrega de Disney. Solo se sabe que esta secuela, cuyo final fue lo primero que determinaron sus escritores, llevará a Elsa, Anna y Olaf fuera de Arendelle. Según trascendió, ellos saldrían a buscar los orígenes de su familia y a averiguar por qué Elsa es la 'Reina del hielo'.

Kristen Bell, la encargada de dar voz a Anna en la versión original, ha comentado en entrevistas que “Frozen 2” no sería “una secuela al uso, sino que será una historia que necesita ser contada”.

Asimismo, en el programa de Ellen DeGeneres, señaló que habría al menos dos personajes nuevos como parte del elenco principal.

La historia es genial... Les tomó un tiempo porque querían descubrir qué historia necesitaban contar y qué sería importante y atractivo, y creo que lo encontraron”, indicó Bell.

Ya se empezó a especular sobre los nuevos personajes; una misteriosa chica morena y un chico rubio. Foto: Especial.

El interminable éxito de 'Frozen'

Frozen se estrenó en noviembre de 2013 y recaudó más de 1.100 millones de euros en taquilla. A pesar del éxito, Frozen 2 tardó en confirmarse un año. La secuela llegará a la gran pantalla seis años después de que lo hicieran Elsa y Anna por primera vez, es decir, a finales de este mismo año.

El éxito de la película no solo residió en los más pequeños de la casa, enamoró a toda la familia por igual. Incluso se llevó dos Premios Óscar, uno a mejor película de animación y otro a mejor canción original por Let it go.

Las grabaciones de “Frozen 2” comenzaron oficialmente en septiembre de 2017, después del lanzamiento de los cortometrajes “Frozen Fever” (“Fiebre congelada”, 2015) y “Olaf's Frozen Adventure” (“Olaf: Otra aventura congelada de Frozen”, 2017) y de la aparición especial de Elsa y Anna como princesas de Disney en “Ralph Breaks the Internet”.