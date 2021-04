‘Este libro ha sido parte de mi vida’: Justin Theroux

El productor y guionista Neil Cross convirtió un sueño en realidad al adaptar a la pantalla “La Costa de los Mosquitos”, un clásico de la literatura estadounidense, y de cuyo autor, Paul Theroux, es gran admirador.

"Soy fan de Paul de toda la vida, lo he leído desde que era un adolescente y 'Mosquito Coast' fue la primera novela que leí de él, entonces tiene un lugar muy especial en mi imaginación y en mi corazón. Cuando me llamaron y me preguntaron si quería adaptarla, mi primera reacción fue: '¡Por supuesto que no! ¡De ninguna manera!' Me asustaba la responsabilidad y arruinar esta conexión, pero me convencieron", compartió Cross en entrevista.