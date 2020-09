"Esto debe parar", Luisito Comunica responde a críticas por foto machista con su novia

Ciudad de México.- El youtuber mexicano, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, respondió a críticas en redes sociales por foto machista con su novia.

Tras levantar una polémica por una foto en donde aparece posando con una botella de mezcal con el mensaje "tus nalguitas serán mías" junto a su novia Arianny Tenorio, el youtuber respondió a todos los usuarios que lo consideran como una persona misógina y machista.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Luisito admitió su error, asegurando que su imagen fue inapropiada.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar", expresó.