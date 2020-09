¡Estrena Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) su Aquacinema!

Por primera vez, el GIFF tendrá su aquiacinema, el cual estrenó este viernes

También es la primera vez que en México proyecta una película para disfrutarla desde una lancha

El escenario son las aguas de la Presa de la Olla, en Guanajuato capital, donde se guardará la distancia

Guanajuato.- ¡Al agua ‘patos’! El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF por sus sigles en inglés), estrenó este viernes su Aquacinema sobre las aguas de la Presa de la Olla, en la capital del estado.

Esta es la primera vez en México que un festival realiza la proyección de una película para que el público la disfrute desde una lancha.

El evento fílmico tuvo que reinventarse este año debido a la pandemia de Covid-19, y además de haberse recorrido de julio a septiembre, implementó actividades con sana distancia como el Aquacinema, para mantener a salvo a los cinéfilos.

Las lanchas en la Presa de la Olla con hasta cinco personas como máximo. Fotos: Twitter.

Así, el GIFF se convierte en el primer festival de México en llevarse a cabo en medio de la pandemia de Covid-19, haciendo un evento híbrido, con actividades presenciales y otras más virtuales.

Disfrutan niños del cine

La primera función del Aquacinema del GIFF comenzó a las 10 de la mañana con la proyección de la película animada ‘Un Disfraz para Nicolás’, del director Eduardo Rivero.

La historia sigue a Nicolás, un niño de 10 años con síndrome de Down. Todos los años, para celebrar su cumpleaños, su mamá le hacía un disfraz. Era un chango, un valiente pirata, un dragón gigante... todo lo que podía impulsar su infinita imaginación.

La directora ejecutiva del GIFF, Sarah Hoch, presentó esta actividad. Fotos: Twitter.

Desafortunadamente su mamá ya no está y Nicolás fue a vivir con sus abuelos Mía y Tomás y su primo David que sufre de pesadillas. Nicolás tiene solo un recuerdo de su mamá: un viejo baúl con todos sus disfraces mágicos. Nicolás y sus disfraces embarcarán una aventura para salvar a su primo David y a un reino sumergido en el caos.

Más funciones ‘acuáticas’

Para este viernes, sábado y domingo, el GIFF tendrá otras tres funciones desde la Presa de la Olla.

Este viernes 25 de septiembre, a las 3 de la tarde se podrá ver la película ‘My name is Baghdad’. A las 6 de la tarde, ‘Danyka’. Y a las 9 de la noche el documental ‘La Mami’.

La función matutina fue especialmente para los más pequeños. Fotos: Twitter.

Y para este sábado 26

A las 10 de la mañana la función para niños con la película ‘Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)’.

A las 3 de la tarde se proyectará la cinta ‘Freeland’.

‘A las 6 de la tarde ‘Los Lobos’.

A las 9 de la noche el documental ‘Flores de la Noche’.

Así se mantiene la sana distancia, para cuidar a los asistentes. Fotos: Twitter.

Eventos para el domingo 27

A las 10 de la mañana la función para niños con la película 'Escuela del Miedo'.

A las 4 de la tarde se podrá ver la cinta ‘Wendy’.

A las 7 de la noche el documental ‘Cosas que no hacemos’.

A las 10 de la noche ‘El Monstruo de la Laguna Negra’.

Las funciones en el Aquacinema son sólo con reservación a través de la página giff.mx y se tiene que llegar una hora antes del horario de las películas.

MDHT

Este viernes, sábado y domingo, son las funciones acuáticas. Fotos: Twitter.