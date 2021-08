Checa aquí los estrenos de Netflix, Amazon y Disney+ para este fin de semana

México.- Así es, ya llegó el segundo fin de semana de agosto y aquí te dejamos los estrenos más relevantes de las principales plataformas streaming, chécalos y disfruta en tu sillón acompañado de una buena dosis de palomitas.

Mientras tu disfrutas del catálogo de varias entregas en tu pantalla, Netflix y Disney+, Amazon Prime y HBO Max siguen en la pelea por jalar tus preferencias a sus plataformas.

Aquí lo que trae cada una:

Netflix

Series

Se estrena 'Valeria': Temporada 2. Valeria está en crisis, tanto con la escritura de sus novelas como con su esposo. Por suerte, tiene tres mejores amigas, Carmen, Lola y Nerea, que la apoyan en todas sus aventuras, sin dejar de vivir las propias.

'El Reino' cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Peña, candidato a vicepresidente de la República de Argentina, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación.

También tiene su estreno 'Nuevo sabor a cereza', un drama entre el suspenso y el terror. En el mundo sórdido de Los Ángeles en 1990, una aspirante a directora de cine queda atrapada en un viaje delirante de venganza sobrenatural.

Películas

'Beckett', un thriller de conspiración política. Beckett (John David Washington), un turista de vacaciones en Grecia, se convierte en objeto de una persecución tras un devastador accidente. Obligado a huir por su vida, está desesperado por llegar a la embajada estadounidense para limpiar su nombre. La tensión crece a medida que las autoridades lo acorralan, la inestabilidad política aumenta y se enreda cada vez más en una peligrosa conspiración.

'Llamadas a espiar'. Tras la caída de Francia ante los nazis, dos mujeres deciden trabajar como espías para una agencia secreta británica a cargo de Churchill. Basada en una historia real.

Disney+

Películas

Se estrena la trilogía 'Star Wars Vintage'. El servicio de streaming verá enriquecido su catálogo con la película La historia del wookiee fiel, historia animada del estudio Nelvana Limited se emitió en 1978 y se destaca por que tiene la primera aparición de Boba Fett y cuenta con la mayoría de las voces del elenco de Star Wars.

'Caravana del valor': El crucero estelar de la familia Towani se estrella en la luna boscosa de Endor. Cuando los niños se separan de sus padres comienza una aventura increíble que lleva a Cindel y a su hermano mayor, Mace, al mundo desconocido de los Ewoks.

'Los Ewoks': La batalla de Endor. Otra interesante producción con las intrépidas aventuras de los Ewoks, cuando el heroico Wicket y su joven amiga Cindel escapan de los Merodeadores malvados, con la ayuda de sus nuevos aliados.

Amazon Prime

Series

'Modern Love, temporada 2'. Serie original basada en la renombrada columna del periódico The New York Times que recopila ensayos escritos por diferentes personas donde cuentan sus historias de amor. Este 13 de agosto regresa con ocho nuevas historias, un elenco que impacta de nuevo y mucho pero mucho amor.

Películas

La saga de 'Evangelion': Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: You Can (Not) Advance, Evangelion: You Can (Not) Redo y Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, estreno el 13 de agosto.

Documentales

'Cesar Millán: The real story', película-documental sobre el conocido Encantador de perros. La historia sigue a César Millán durante su gira internacional de charlas, mientras filma su nueva serie de televisión en España y guía a miles de perros y dueños en un paseo con la manada por Washington.

HBO Max

Películas

'Those Who Wish me Dead' (Aquellos que desean mi muerte), película protagonizada por Angelina Jolie. Trata sobre una bombera paracaidista y un niño de 12 años que luchan por sus vidas mientras dos asesinos los persiguen en medio del bosque.

