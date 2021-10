'Eternals': Así evitan censura de la trama LGTBQI+ en países homófobos

Estados Unidos.- Todavía no se estrena la nueva película del Universo Marvel, Eternals, y ya están previendo varias prohibiciones y vetos en países con ideología distinta, tal es el caso de la escena sexual que tiene Phastos, un personaje abiertamente gay.

Esta es la primer primera película del Marvel Universe Comic (MCU) que presente una escena de sexo entre dos de sus protagonistas. Lo cual será todo un hito en este tipo de cintas ya que normalmente se cortan las escenas "polémicas" para evitar la censura.

La película de Chloé Zhao ya está trabajando para que su estreno no se vea afectado en países con normativas homófobas como Rusia o China, mercados muy lucrativos para el cine de Hollywood, a pesar de su intolerancia.

Sobre las escenas en las que se presenta a la familia de Phastos, integrada por su marido y su hijo, Zhao declaró a IndieWire que ella y Marvel no quieren modificar nada para que pase el corte en los territorios homófobos:

No conozco todos los detalles pero creo que ya ha habido negociaciones y que hay un gran deseo por parte de Marvel y mío - hemos hablado de esto - para no cambiar el montaje de la película. Crucemos los dedos.

La manera en la que se desarrolla la historia de Phastos en la película es la de alguien que solo ve a la humanidad en general y cree que la tecnología va a solucionar el problema. Obviamente, ha perdido la fe en nosotros por cosas muy duras que hemos hecho. Tiene que dejar de mirarnos en general y ve a una persona de la que se enamora, y un niño, para recuperar la fe en la humanidad. Es como nosotros cuando vemos las noticias y pensamos que no hay esperanza y luego volvemos a casa, vemos a nuestra pareja e hijos y pensamos 'bueno, en realidad hay cosas por las que merece la pena luchar'. Poner a esa familia en esa situación específica y tener ese momento que parezca auténtico y real... el público tiene que sentir eso para que se preocupen. Si no, no tiene sentido ponerlo en pantalla porque no lo van a sentir".