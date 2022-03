México.- Eugenio Derbez lo logró: Cumplió su sueño de pisar el escenario de los Oscar gracias a que CODA, la cinta en la que actúa, ganó como Mejor Película en la entrega número 94 de los premios de la Academia.

Desde la mañana de este domingo 27 de marzo, Eugenio Derbez compartió la emoción y los momentos que vivía en su primera vez como invitado a una ceremonia de los Premios Oscar, y aunque no estaba nominado de manera directa, la película en la que él actúa se llevó la estatuilla más importante de la noche.

CODA, en la que actúa Eugenio Derbez, ganó como Mejor Película en los Premios Oscar 2022. Foto: Instagram

El actor y director mexicano subió al escenario junto a sus compañeros de elenco de la película CODA, que se llevó tres premios Oscar la noche de este domingo, pues también triunfó en la categoría de Mejor Guion Adaptado y en la de Mejor Actor Secundario por el papel de Troy Kotsur.

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez compartió un video en el que recopila momentos de su vida, desde que era pequeño y en una entrevista dice que quiere ser actor.

Eugenio Derbez cumplió su sueño de estar en los Premios Oscar. Foto: Instagram

Luego se ve un fragmento de otra entrevista, en la que Yordi Rosado recuerda que en alguna ocasión Derbez reveló que junto a su mamá tenía el sueño de asistir a la ceremonia de los Oscar.

"Por ahí leí que tu veías la entrega del Oscar con tu mamá y decías 'yo algún día quiero estar ahí'".

También muestra cuando en alguna ocasión lo entrevistó Adela Micha, quien se escucha decirle "y cuando digan 'and the winner is'", y Derbez la interrumpe, mientras se lleva las manos a la cara y expresa "ay no me digas eso por que me traumo".

Tras esto se ven las imágenes de la entrega del Oscar a Mejor Película por CODA, cinta que trata sobre una familia de sordos, cuya hija es la única que puede hablar y oír, pero no se decide a qué hacer con su vida, si seguir ayudando a su familia o seguir su sueño de ser cantante, impulsada por su maestro de música, a quien interpreta Derbez.

Así demuestra el comediante mexicano que los sueños se cumplen, además de enviar un mensaje al respecto de la inclusión en el cine.

"Viva México!!!, Esta noche la ganadora fue la inclusión. Viva el arte del cine. CODA ha demostrado que siempre se puede hacer historia, incluso sin grandes nombres ni presupuesto, pero poniendo todo el corazón en ello", escribió Derbez.