VIDEO. Aquí estoy, la ayuda no se presume: Eugenio Derbez sobre salud de Sammy Pérez

México.- Eugenio Derbez ya apareció a través de un clip en el que explica que sí está al pendiente de la salud de su amigo Sammy Pérez, y que no es su estilo cacarear mi presumir la ayuda que le está dando, pues es con amor.

A través de un clip que compartió en Twitter, Eugenio Derbez habló serio y preocupado por Sammy, de quien está pendiente desde el día uno que fue diagnosticado con Covid-19 y hoy está intubado.

El actor y productor mexicano dijo que Sammy, su amigo, colaboró con él en televisión y en la película “No se aceptan devoluciones”, y le aclara a los que le piden apoyar a Pérez, que sí lo está haciendo desde el primer día.

Está enfermo, lleva como 3, 4 días en el hospital por Covid y he visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta dónde estoy, qué por qué no aparezco, aquí estoy, desde el primer día”, dice Eugenio Derbez

En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, investigué, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital, pero aquí estoy”, agregó Derbez.