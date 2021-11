Eugenio Derbez alista nueva temporada de ‘Lol: Last One Laughing' en Amazon

AM.- Eugenio Derbez anunció la salida de la tercera temporada de la edición mexicana de LOL: Last One Laughing, serie de Amazon en donde diez comediantes harán todo lo posible por mantener una cara seria mientras hacen reír a los demás.

La nueva temporada se estrenará el 10 de diciembre, y aún no se revelan los nombres de los diez comediantes que participan, pues será el propio Derbez el encargado de darlos a conocer en los próximos días a través de sus redes.

Entre ellos destacan figuras de varios estilos de comedia incluyendo stand-up, personajes, comedia de improvisación y física, entre otros.

Eugenio Derbez. Foto: Facebook.

La tercera temporada consta de seis episodios, los dos primeros estarán disponibles el 10 de diciembre, los dos siguientes el 17 de diciembre y los dos finales el viernes 24 de diciembre. La serie es una producción de Amazon Original.

LOL: Last One Laughing es una adaptación de la serie original en Japón, “Hitoshi Matsumoto Presents Documental”, producida y estelarizada por Hitoshi Matsumoto, quien lidera a diez comediantes que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se vale.

Junto con México, la serie ha sido adaptada para públicos en Australia, Alemania, España, Francia e Italia, entre otros. Derbez recientemente ganó un premio Daytime Emmy en la categoría de ‘Mejor presentador de programa diurno en español’, por su trabajo en la temporada anterior de LOL: Last One Laughing.

