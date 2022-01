Eugenio Derbez revela que fue llamado a declarar por muerte de Paco Stanley

AM.- Eugenio Derbez sorprendió a Paty Chapoy al revelar en una entrevista a ‘Ventaneando’ que fue llamado a declarar como sospechoso de la muerte de Paco Stanley.

El comediante fue invitado a platicar con el equipo del noticiero de espectáculos, sobre la guerra de espectaculares que sostuvieron a finales de los 90’s.

Dichos espectaculares, se colocaban sobre Av. Periférico en la Ciudad de México, debido a que las oficinas de ambas televisoras se encuentran en ese lugar, es que Eugenio reveló cómo este hecho lo llevó a ser perseguido por la policía capitalina.

Luego ya vino el Paco Stanley, que incluso, nada más como anécdota, fue poco antes de la muerte de Paco Stanley, y unos meses después viene la muerte de Paco Stanley, y me llamaron a declarar, yo tuve que ir a declarar como sospechoso”, reveló Derbez.

Y añadió:

Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley. Y les dije ‘yo no soy enemigo de Paco Stanley’, y me dicen ‘sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó’, y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los (señalados)”.