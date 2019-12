Eugenio Derbez habla sobre el feminismo y causa indignación en redes

Aunque parece, este no es el póster de los 10 más buscados por el FBI. Son los 10 comediantes que pelearán por ganar un millón de pesos en #LOLMX. La nueva temporada inicia este 13 de diciembre y el único delito es reírse. Solo por @primevideomx No, they aren't the FBI 10 most wanted. They are 10 comedians who will battle for a 1 million pesos at LOL New season, December 13th on Prime Video.

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Nov 27, 2019 at 4:44pm PST