México.- A Eugenio Derbez no le importó hacer una pausa en su trabajo ni que la señal no fuera buena, para subir un video a su canal de YouTube en el que llama ‘mentiroso’ a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haber dicho que el comediante estuvo en la inauguración de Xcaret en Quintana Roo.

El Presidente de México aseguró en su ‘mañanera’ de este 25 de abril que Eugenio Derbez y los demás famosos que forman parte de la campaña #SélvameDelTren cancelaron la reunión pactada que tenían para hablar sobre el Tren Maya.

Derbez y Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Regina Blandón, Fabiola Campones y Rubén Albarrán, entre otros artistas, están en contra de la construcción del Tren Maya porque aseguran que tendrá un grave impacto ambiental en el sur del país. Sin embargo, AMLO ha dejado claro que su proyecto no dañará ni cenotes ni ríos submarinos.

Y luego de que el presidente aseguró que Derbez canceló su asistencia, lo llamó hipócrita y lo acusó de ser solo una ‘pose’ con su postura en contra del Tren Maya.

Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Kate del Castillo y Natalia Lafourcade son parte de #SélvameDelTren./ Foto: Captura

Responde Derbez a AMLO en YouTube

A pesar de que Eugenio Derbez no se encuentra actualmente en México debido a que está filmando su nueva película, la ‘mañanera’ de AMLO llegó hasta sus oídos y decidió publicar un video en su canal de YouTube aclarando varios de los señalamientos que hizo el presidente.

Primero, el protagonista de la película “Coda: Señales del Corazón”, dijo que él fue el único famoso que tuvo la amabilidad de avisar que no podría reunirse con AMLO para dialogar sobre el Tren Maya, pero que la cancelación de esta reunión ocurrió por parte del gobierno de México.

“Como muchos saben hoy teníamos una reunión con el presidente y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento (‘Sélvame del Tren’), los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir”, comenzó explicando Derbez.

El comediante que grabó su video con un mar de fondo, informó que tiene un contrato desde hace dos meses y por este motivo no le fue posible volar a México para reunirse con AMLO, no por capricho.

“Tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no puedo estar en la Ciudad de México... Físicamente me era imposible asistir”, destacó.

Eugenio Derbez publicó un video en YouTube sobre AMLO, el Tren Maya y Xcaret./ Foto: Captura

Desmiente inauguración en Xcaret

Eugenio Derbez prosiguió con su video en respuesta a AMLO, para aclarar la foto en la que aparece en un evento del parque Xcaret, situado en Playa del Carmen en Quintana Roo, la cual, según los datos del presidente, fue la inauguración.

“Y otra cosa más. Quería aclarar; se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret ¡No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los Premios Platino”, explicó.

“Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron en la mañanera. No hay que mentir porque si mienten, tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y no van a destruir ningún cenote, eso es mentira” aclaró el creador de “La familia P. Luche”.

La foto de Eugenio Derbez exhibida en la 'mañanera' de AMLO./ Foto: Captura

Hace chiste como Armando Hoyos

Eugenio Derbez también utilizó a sus personajes ya conocidos como El Lonje Moco, Armando Hoyos y Eloy Gameno, para decirle a AMLO que si lo que quería era tomarse una foto con él, hubiera ido feliz de la vida a Palacio Nacional, lo que a su vez contradice su explicación de que no podía viajar a Ciudad de México por cuestiones laborales.

"Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional… voy personalmente me saco la foto le hago la voz de El Lonje Moco: ‘Fue horrible fue horrible’. Le hago la de Eloy Gameno: ‘ Oigame no oigame, nos canceló oigame, faltando 24 horas oigame, los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México, oigame no’. Le hago un chiste de Armando Hoyos: ‘Si López es Obrador... ¿es porque comió mucha fibra?’", brometó Derbez haciendo las voces de sus personajes.