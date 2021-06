La leonesa Eva Daniela comparte cómo la enamoró Juan Osorio

CDMX.- Desde que confirmaron su noviazgo, la actriz Eva Daniela ha dicho que Juan Osorio es el amor de su vida y que llegó a superar sus expectativas.

Me siento muy contenta, realizada, encontré al hombre de mis sueños que me da mi lugar, que quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho”, dijo en una entrevista a Las estrellas.

Eva Daniela ha sido señalada por la diferencia de edades entre ambos, lo cual no ha sido un impedimento para que sigan juntos.

Eva Daniela fue flechada por Juan Osorio. FOTO: ESPECIAL

Al contrario, la actriz, ha dejado en claro que seguirá defendiendo lo que siente por él.

Si encuentras a alguien que realmente puedes amar, debes defender tu amor con uñas y dientes, es muy difícil encontrar realmente el amor y ya cuando lo encuentras pues cuidarlo día a día, jamás confiarte”.

Añadió que Juan la llevó a reinventarse, y eso es lo que la enamoró poco a poco del productor.

Viven un bonito romance. FOTO: ESPECIAL

El cada día irse reinventando y encontrar nuevas formas de enamorar a esta persona”, declaró la actriz a la publicación. Por lo que no hay duda que seguirá defendiendo sus sentimientos por encima de las críticas e incluso, junto a su pareja, ya han sugerido que planean llevar su relación sentimental a otro nivel.

Incluso en varias ocasiones se ha hablado de boda, y de un compromiso más a futuro.

La actriz está más que enamorada. FOTO: ESPECIAL

En el corazón no se manda y debe ser algo genuino. Yo antes de empezar esta relación pensaba que me iba a quedar soltera de por vida, tengo mi carácter y no llenaban mis expectativas. Dije: ´Ya no quiero nada, mejor me voy a enfocar en mi carrera´, y cuando dije eso, me llegó el amor y superó mis expectativas”, aseguró en dicha entrevista.

Desde ser un caballero, mandarle flores, todas esas cosas lograron que su corazón se abriera al amor.

Primero inició todo con una amistad, después me envió unas flores a mi casa con una tarjeta muy bonita, a mí desde el principio me llamó la atención y me gustó (…). Me llamó la atención que él sabía desde el principio lo que quería”, señaló la actriz.