Estados Unidos.- El domingo 27 de marzo de 2022, Will Smith se volvió tema viral cuando le dio una bofetada a Chris Rock en la gala de los premios Oscar 2022 luego de que el comediante hiciera una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

Chris Rock, también productor y director de cine, pasó al escenario del Teatro Dolby para presentar la categoría de Mejor Película Documental y aprovechó para hacer improvisar con algunas bromas.

Chris Rock en su intervención en los Oscar 2022 en el Teatro Dolby./ Foto: Agencia AP

El comediante se dirigió entonces a Jada Pinkett Smith, quien estaba sentada al frente junto a su esposo Will Smith y la actriz Lupita Nyong’o, y dijo: “Jada, te amo. 'G.I. Jane 2' no puedo esperar a verla”.

Jada Pinkett Smith y Will Smith durante la gala de los premios Oscar 2022./ Foto: Agencia AP

Chris Rock se refirió a la película de 1997 “G.I. Jane” (en español “Hasta el Límite”), en la que Demi Moore, la protagonista, luce la cabeza rapada.

Demi Moore en una escena de la película de los noventa, “G.I. Jane”./ Foto: Google

De acuerdo a versiones estadounidenses, el comediante no sabía que Jada Pinkett Smith padece alopecia desde hace un par de años, una enfermedad que causa la caída del cabello.

Al momento de la broma, Jada pareció molesta y Will primero fue visto riéndose, sin embargo, en cosa de segundos, su actitud cambió totalmente y fue cuando se subió enojado al escenario para pegarle a Chris Rock.

"Oh wow. Will Smith me acaba de dar una paliza”, respondió Chris, que fue recibido con risas por parte de las demás celebridades que se encontraban en la gala.

El momento viral de los Oscar 2022, cuando Chris Rock es golpeado por Will Smith./ Foto: Agencia AP

Aparece video de Jada Pinkett Smith riéndose

La transmisión de los premios Oscar 2022 no mostró la reacción inicial de Jada Pinkett Smith a la bofetada de Will Smith a Chris Rock, pero ahora, ha aparecido en TikTok un nuevo video de ese momento, en el que la actriz parece reírse después de que Will abofeteó a Chris.

El clip de TikTok que se está volviendo viral, que fue compartido por el actor y comediante Michael Rapaport, tiene los siguientes subtitulos: “¡Aquí hay un ángulo que la mayoría de la gente no ha visto! Mira la reacción de Jada”.

En el video, filmado por alguien que estaba sentado detrás de la pareja, Jada se inclina hacia adelante con un movimiento que sugiere que se está riendo después de que Will se aleja de Chris, a quien se puede ver y escuchar bromeando sobre la bofetada.

Pero cuando Will procede a gritarle a Chris, Jada parece estar tan confundida como el resto de la audiencia, sentada inmóvil mientras mira directamente al escenario.

Varios usuarios de Instagram expresaron sus opiniones sobre estas imágenes en los comentarios.

"Ella se rió después de que Chris fue abofeteado... ahora es divertido", se lee en uno de los principales comentarios.

"¿¡¿¿Ella rió??!?", pregunta otro internauta.

“Guau. Nadie había visto ese lado risueño de ella. Qué espectáculo de mierda”, escribió otro usuario.

Dos días después de la noche de los Oscar 2022, Will Smith emitió una disculpa en su cuenta de Instagram, llamando a su comportamiento “inaceptable e inexcusable”.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", escribió. "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", fue parte de lo que dijo.